Пік грипування пройдено – Центр з контролю та моніторингу захворювань

Центр з контролю та моніторингу захворювань оприлюднив статистичні дані по грипу. Відразу наголосимо: сумарний показник менший, ніж минулого тижня – грип іде на спад.

За 4-й тиждень 2017 року (23 – 29.01.2017) захворіло на грип та ГРВІ 181 729 осіб, з них 62,4 % становлять діти віком до 17 років.

Показник захворюваності на грип та ГРВІ (сумарно) серед населення України складає 426,7 на 100 тисяч населення, що на 4,5 % менше минулого тижня. Госпіталізовано 6 114 осіб – 3,4 % від захворілих. Зареєстровано 3 летальних випадки від грипу в Кировоградській (2) та Сумській (1) областях.

Найвищий показник захворюваності на грип та ГРВІ зареєстровано в Київській – 700,9, найменший – у Тернопільській областях – 301,1 на 100 тис. населення.

На 4 тижні 2017 року тільки в Волинській області перевищений епідемічний поріг на 22,2 %; темп приросту серед дорослих зменшився на 19,0 %, а серед дітей до 17 років збільшився на 7,0 %.

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На звітному тижні при дослідженні 112 парних сироваток крові від пацієнтів із підозрою на грип та ГРВІ діагностичне зростання титрів антитіл до вірусів грипу А та В визначено в 55,4 % зразків.

Проведено 262 вірусологічних досліджень від пацієнтів підозрою на грип та ГРВІ методом імунофлюоресцентної мікроскопії, з них у 29,8 % випадках результат позитивний.

У структурі виявлених респіраторних вірусів методом імунофлюоресцентної мікроскопії домінують РС-віруси (38 %), також визначені віруси парагрипу (27 %), аденовіруси (23 %), грипу типу А (12 %).

Починаючи з 40 тижня 2016 року фахівцями вірусологічних лабораторій методом полімеразної ланцюгової реакції (далі – ПЛР) досліджено 2878 зразків біологічних матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип, в 43,8 % визначені РНК вірусів грипу типу А.

Протягом звітного тижня в 11 областях (Волинській, Житомирській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Одеській, Полтавській, Рівненській, Сумській, Хмельницькій, Черкаській) при лабораторних дослідженнях зразків матеріалів від пацієнтів із підозрою на грип визначено РНК вірусів грипу. В цьому епідсезоні серед позитивних знахідок домінує штам вірусу грипу типу А(H3)сезонний, що визначений у 78,7 %.

Вакциновано проти грипу 104 405 осіб (0,24 % від загальної кількості населення країни). Із 933 тисяч осіб із груп епідеміологічного та медичного ризиків щеплено 10,2 %.

Обмежувальні заходи проводяться за рекомендацією фахівців лабораторних центрів та на виконання розпоряджень органів місцевого самоврядування.