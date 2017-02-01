Що робити, якщо у поліклініці відмовляють у вакцинації, – рецепт від міністерства охорони здоров’я

На сьогодні в Україні у достатній кількості наявні вакцини для профілактики туберкульозу, кашлюку, дифтерії, правця, кору, паротиту, краснухи, гепатиту В, поліомієліту (оральна вакцина), сказу, — повідомляє міністерство охорони здоров’я.

Усі вакцини розподілені відповідно до заявок регіонів. Подальший розподіл безпосередньо до закладів охорони здоров’я на місцях здійснюють структурні підрозділи з питань охорони здоров’я обласних, Київської міської держадміністрацій.

У випадку відсутності в окремих лікувально-профілактичних закладах регіону певних вакцин слід звертатися насамперед до Департаментів/Управлінь охорони здоров’я для отримання необхідної інформації та вирішення цієї проблеми.

Контакти органів управління на місцевому рівні: http://moz.gov.ua/ua/portal/ms_profile.

Телефон гарячої лінії: МОЗ: 0-800-801-333.