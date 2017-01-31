В Украине запретили препарат от мигрени

Запрет введен на таблетки "Сандомигран"

В Украине ввели запрет на популярный препарат от мигрени «Sandomigran» («Сандомигран»), который применятся для профилактики и лечения головной боли разной этиологии (мигрени, психофизического напряжения и т.д.).

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками ввела временный запрет на продажу, хранение и реализацию препарата от мигрени «Sandomigran» (0,5 mg 20 compresse rivestite) производства итальянской компании «Mipharm S.p.A».

Согласно постановлению, запрет введет по причине сообщения от правоохранителей о том, что данный препарат не зарегистрирован в Украине.

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие запрещенного препарата и снять его с оборота для последующей