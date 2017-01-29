В Николаеве начата работа по внедрению электронной карточки пациента

Задачу приступить к разработке элементов системы электронного учета пациентов и амбулаторной карты больного поставил мэр Николаева Александр Сенкевич.

Об этом стало известно сегодня, 25 января, в ходе итоговой коллегии городского управления здравоохранения, посвященной подведению итогов работы медицинских учреждений в 2016 году.

Александр Сенкевич отметил, что вопрос разработки и внедрения электронной карточки пациента должен решаться централизованно на уровне государства. Однако подвижек в этом направлении, к сожалению, пока нет. Несмотря на это, городские службы должны проводить подготовительные работы и наполнять информацией соответствующие базы данных. Чтобы потом, когда вопрос будет законодательно урегулирован, оперативно внедрить такие новации в Николаеве.

«Мы должны уходить от бумажных карточек», - сказал городской голова, отметив, что внедрение электронной карточки пациента даст возможность медикам оказывать помощь более эффективно.

Начальник управления здравоохранения городского совета Лариса Дергунова добавила: