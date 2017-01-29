15.01.17 12:461230
В Николаеве начата работа по внедрению электронной карточки пациента
|29.01.17 08:30
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Задачу приступить к разработке элементов системы электронного учета пациентов и амбулаторной карты больного поставил мэр Николаева Александр Сенкевич.
Об этом стало известно сегодня, 25 января, в ходе итоговой коллегии городского управления здравоохранения, посвященной подведению итогов работы медицинских учреждений в 2016 году.
Александр Сенкевич отметил, что вопрос разработки и внедрения электронной карточки пациента должен решаться централизованно на уровне государства. Однако подвижек в этом направлении, к сожалению, пока нет. Несмотря на это, городские службы должны проводить подготовительные работы и наполнять информацией соответствующие базы данных. Чтобы потом, когда вопрос будет законодательно урегулирован, оперативно внедрить такие новации в Николаеве.
«Мы должны уходить от бумажных карточек», - сказал городской голова, отметив, что внедрение электронной карточки пациента даст возможность медикам оказывать помощь более эффективно.
Начальник управления здравоохранения городского совета Лариса Дергунова добавила:
- Электронный реестр пациентов должен быть создан централизованно. Но мы должны быть готовы к этому технически, сегодня должно быть готово оснащение – что мы делаем. Персонал должен быть обучен, и этим мы сейчас занимаемся. У нас на бумажных носителях уже практически есть реестр. Когда будет создана единая система, мы его перенесем на электронные носители. Для того, чтобы информацию с бумажных носителей перенести на электронные, нам много времени не понадобится – это мы сможем сделать в течение двух-трех месяцев. Сейчас слово за центральными органами власти.