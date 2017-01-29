В Испании создан принтер, печатающий человеческую кожу

29.01.17 12:03Сколько просмотров этой статьи41Сколько комментариев этой статьи0

Группа испанских учёных из Университета Карлоса III разработала новый 3D-принтер, при помощи которого появится возможность распечатывать человеческую кожу

. Такая кожа вполне может быть пригодной для трансплантации, тестирования косметики или химических веществ.

Методику печати кожи из биологических материалов разработали специалисты Мадридского университета Карлоса III совместно с сотрудниками Университетского госпиталя Грегорио Мараньона в Мадриде, Центра по исследованиям в сфере энергетики, окружающей среды и технологий и компании BioDan Group.

В качестве основы биопечати лежат биочернила, а вместо краски ученые использовали инжектор с биологическими составляющими. Стоит отметить, что биочернила вырастили в лабораториях CIEMAT и при участии сотрудников компании BioDan Group.

Учёные отмечают, что процесс создания кожи будет включать продукцию аллогенной и аутогенной кожи. Для печати кожи исследователи использовали исключительно материалы, полученные у живых людей, избегая применения коллагена животных.

А вот окончательный продукт имеет возможность самостоятельно вырабатывать коллаген, а в будущем учёные планируют начать выращивание других органов человека.

Искусственная кожа полностью повторяет строение человеческой, говорят специалисты.

Главная сложность заключалась в подборе правильной методики смешивания и последовательного нанесения биологических материалов. При печати на 3D-принтере различные составы накладывались слой за слоем, чтобы в итоге получилась полностью функциональная ткань.

Напечатанная кожа состоит из эпидермиса и дермы. Она является биологически активной, питается, обновляется, вырабатывает коллаген, который обеспечивает эластичность ткани.

Использовать искусственную кожу предполагается для трансплантации. Она поможет пациентам с глубокими и крупными ожогами быстрее восстановиться, улучшит состояние и позволит избежать дополнительного травмирования при пересадке собственной кожи. Для печати искусственной кожи потребуется лишь небольшое количество биоматериала от пациента.

Кроме того, на искусственной коже предлагается тестировать бытовую химию и косметическую продукцию. Сейчас тестирование часто выполняется на животных, которых подвергают крайне жестоким процедурам.

Среди достоинств 3D-принтера стоит отметить его экономичность и автоматизированную работу по производству кожи, к тому же он полностью стандартизирован. На сегодняшний момент изобретение находится на одобрении у европейских регуляторов, так как есть необходимость знать, будет ли выращенная кожа пригодна для пересадки больному.

Фирма BioDan Group, принимавшая участие в разработке, планирует вывод продукта на рынок. В компании отмечают главные преимущества технологии печати кожи: быстрота создания и возможность автоматизации производства

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 29.01.2017

Закругление верхнее-левое

12:46Институт нацпамяти хочет сделать 9 марта выходным

12:34Обострение в АТО: под Авдеевкой идут бои

12:03В Испании создан принтер, печатающий человеческую кожу

11:50Баскетболистки николаевской СДЮСШОР №4 дважды проиграли во Львове

11:40На родео в Новой Зеландии животных заменят людьми в овечьих шкурах

11:24«Эффективный» менеджмент правительства может привести к обнищанию николаевцев — Ясинский

11:06Сегодня родился русский писатель и драматург Антон Чехов

11:00В сети посмеялись над нелепой рекламой теста на беременность

10:50Вива, Куба! Вива, Революция!

10:44Николаевцев учили, как сделать отдых на льду безопасным

10:40Обладатели грин-карт из семи стран попали под запрет на въезд в США

10:20Chanel представил высокую ювелирную коллекцию

10:03Мужественная лирика доктора Богданова

09:45Грибы защитят от старческого слабоумия

09:30У Миколаєві відбувся концерт з нагоди дня народження Моцарта

09:30В Гондурасе петуха посадили в тюрьму

09:18В Петербурге взяли штурмом музей "Новороссии

09:16Кремль: Путин и Трамп обсудили Украину

09:10Задержан за распространение в сети порнографии

08:53Филипп Старк разработал смартфон будущего

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

Фото: Дональд Трамп

15.01.17 12:461230

Трамп начал обратный отсчет до своей инаугурации

15.01.17 12:591040

Сакральное животное Украины: свиньи когда-то помогли выжить предкам украинцев

15.01.17 13:151060

Сутки в АТО: десятки обстрелов, есть потери

15.01.17 13:271850

Тарифы на холодную воду в Николаеве в январе 2017 года

Самые читаемые

17.01.17 18:0017650

Гадание на Крещение 2017: на суженного, на удачу, на деньги, на любовь

25.01.17 09:2212210

Сегодня День Татьяны – праздник студентов

18.01.17 14:266850

Маша Кончаловская: последние новости о состоянии девочки на сегодня

24.01.17 00:416710

«Почему пенсионеры платят квартплату, а депутат Филевский нет?», - Владислав Чайка

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама