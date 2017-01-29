В Испании создан принтер, печатающий человеческую кожу

Группа испанских учёных из Университета Карлоса III разработала новый 3D-принтер, при помощи которого появится возможность распечатывать человеческую кожу

. Такая кожа вполне может быть пригодной для трансплантации, тестирования косметики или химических веществ.

Методику печати кожи из биологических материалов разработали специалисты Мадридского университета Карлоса III совместно с сотрудниками Университетского госпиталя Грегорио Мараньона в Мадриде, Центра по исследованиям в сфере энергетики, окружающей среды и технологий и компании BioDan Group.

В качестве основы биопечати лежат биочернила, а вместо краски ученые использовали инжектор с биологическими составляющими. Стоит отметить, что биочернила вырастили в лабораториях CIEMAT и при участии сотрудников компании BioDan Group.

Учёные отмечают, что процесс создания кожи будет включать продукцию аллогенной и аутогенной кожи. Для печати кожи исследователи использовали исключительно материалы, полученные у живых людей, избегая применения коллагена животных.

А вот окончательный продукт имеет возможность самостоятельно вырабатывать коллаген, а в будущем учёные планируют начать выращивание других органов человека.

Искусственная кожа полностью повторяет строение человеческой, говорят специалисты.

Главная сложность заключалась в подборе правильной методики смешивания и последовательного нанесения биологических материалов. При печати на 3D-принтере различные составы накладывались слой за слоем, чтобы в итоге получилась полностью функциональная ткань.

Напечатанная кожа состоит из эпидермиса и дермы. Она является биологически активной, питается, обновляется, вырабатывает коллаген, который обеспечивает эластичность ткани.

Использовать искусственную кожу предполагается для трансплантации. Она поможет пациентам с глубокими и крупными ожогами быстрее восстановиться, улучшит состояние и позволит избежать дополнительного травмирования при пересадке собственной кожи. Для печати искусственной кожи потребуется лишь небольшое количество биоматериала от пациента.

Кроме того, на искусственной коже предлагается тестировать бытовую химию и косметическую продукцию. Сейчас тестирование часто выполняется на животных, которых подвергают крайне жестоким процедурам.

Среди достоинств 3D-принтера стоит отметить его экономичность и автоматизированную работу по производству кожи, к тому же он полностью стандартизирован. На сегодняшний момент изобретение находится на одобрении у европейских регуляторов, так как есть необходимость знать, будет ли выращенная кожа пригодна для пересадки больному.

Фирма BioDan Group, принимавшая участие в разработке, планирует вывод продукта на рынок. В компании отмечают главные преимущества технологии печати кожи: быстрота создания и возможность автоматизации производства