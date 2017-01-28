В Николаеве снизилась смертность от злокачественных опухолей

В ходе коллегии по здравоохранению стало известно о том, что в Николаеве за 2016 год от злокачественных новообразований умерло меньше людей нежели за предыдущие несколько лет.

Постепенно снижается и смертность от опухолей. В прошлом году показатель смертности составил 150,1 жителей города.

Три года назад смертность составляла 189,5 человек на 100 тыс. населения. В 2015 году от опухоли умерло 177,3 человека.

Также снизился процент запущенности болезни по сравнению с 2015 годом, в 2016 году процент запущенности составил 14,80%, а в 2015 году он составлял 15,40%.