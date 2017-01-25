Евгений Волохов утверждает, что в николаевских роддомах никто не платит

Главный врач николаевского роддома №1 Евгений Волохов заявил, что в роженицы не платят за то, чтобы лечь в палату.

Как сообщают "Новости-N", об этом стало известно в среду, 25 января, в ходе брифинга здравоохранения по итогам ушедшего года, который проходил в поликлинике №4, под председательством начальника управления здравоохранения Ларисы Дергуновой.

Журналисты интересовались вопросом, почему роженицы платят за то, чтобы им выделили палату. На вопрос сразу же поспешил ответить Евгений Волохов, хотя, вопрос одресовался не ему, а Ларисе Дергуновой.

-Значит, если взять по городу, то у нас 26 процентов родилось из сельского населения, а с районов нам субвенций не дают. Поэтому если есть у кого-то была возможность, то в благотворительный фонд сдавали деньги. Мы покупали медикаменты, спецсредства, белье — пропорционально с заложенных денег в фонд, - утверждал Волохов.

На вопрос попробовала также ответить Лариса Дергунова, но её снова перебил главврач первого роддома.

-Я вам говорю, есть люди, которые по пять тысяч давали в фонд. Я вам просто объясняю, каждый человек по-своему... Я просто не хочу говорить, кого мы оперировали этой ночью и человек готов 20 тысяч дать. Я просто не имею право разглашать, кого мы оперировали, - продолжал Волохов.

Журналист попробовала конкретизировать, утверждая, что сумма стоимости нахождения в палате зависит от условий. Но Волохов продолжал твердить, что все средства абсолютно добровольно зачисляются в фонд.

-Просто я не имею право разглашать, кого мы оперировали сегодня ночью. У женщины заменены два тазобедренных сустава. И первая беременность. Отец готов дать 50 тысяч, - заявил главврач первого роддома, который минутой ранее говорил о двадцать тысячах.

Главный врач роддома №3 Анатолий Панин также подтвердил, что с рожениц никто деньги не берет, хотя беременные почему-то часто задают такой вопрос. Но Панин отметил, что в будущем, после проведения реформы, может появиться плата за палату «повышенной комфортности».

-На сегодняшний день за палаты никто не платит. Если рожали вы, или ваши знакомые, можете убедиться, спросив у них. Отказаться от внесения благотворительности пациента мы совершенно не можем. Но за палату мы деньги не берем, - убедил Панин.

Лариса Дергунова добавила, что если кто-то из женщин стал свидетелем или же с него самого, медработник потребовал деньги, то они могут обращаться к главному врачу, а если бояться, то могут писать на электронную почту или звонить на горячую линию. Контакты есть на сайте здравоохранения Николаева.