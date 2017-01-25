Для онкобольных Николаевщины в областном бюджете денег не нашлось

25.01.17 11:24Сколько просмотров этой статьи50Сколько комментариев этой статьи0

24 января рабочая группа Николаевского областного совета, создание которой 20 января на заседании профильной депутатской комиссии инициировала Татьяна Демченко, провела за работой в отделениях онкодиспансера.

Дело в том, что депутаты не согласилась с выводами медиков о выполнении Программы борьбы с онкологическими заболеваниями и «достижении ожидаемых результатов», и настояли на повторном рассмотрении вопроса, после проведения собственного анализа деятельности онкодиспансера в рамках данной Программы.

Об итогах ее выполнения информировали депутатскую комиссию в.и.о. начальника управления охраны здоровья облгосадминистрации Юрий Дячук и главврач областного онкологического диспансера Михаил Терзийский. Программа принималась в 2010 году, и была рассчитана на 6 лет. По словам руководителя онкодиспансера, показатель онкозаболеваемости в 2016 году в Николаевской области снизился на 4,9 % (по сравнению с 2010 годом), а уровень смертности по причине злокачественных новообразований на 29 %, - что, по мнению медиков, является важными показателями выполнения Программы.

Татьяна Демченко:

«Да, «календарно» Программа закончилась, но нельзя согласиться с тем, что она выполнена, - как нас пытаются в этом убедить. Все мы прекрасно понимаем, насколько тяжелой проблемой является онкология. Нужно находить любую возможность, чтобы с областного бюджета поддержать онкобольных людей. Что же получается? Медики рапортуют, что программа исчерпала себя и ее стоит закрыть. Во-первых, нужно исправить ситуацию с недофинансированием. Согласно Паспорту Программы, за 6 лет на ее выполнение планировалось почти 77,5 млн. грн. Профинансировано - около 7,4 млн. грн., то есть, на 10 %. В том числе, на приобретение химиотерапевтических препаратов было выделено всего лишь 5,1 млн. грн.. У людей нет возможности получить химиопрепараты. Больным приходится самим оплачивать дорогостоящее лечение. На вопрос о стоимости препаратов на лечение одного пациента нам ответили, что минимальный курс химиотерапии при начальных стадиях заболевания требуют не менее 7-8 тыс. грн., а при более тяжелых стадиях – от 80-ти до 120-ти тыс. грн. Если остается проблема – значит, остается необходимость в поддержке онкобольных с областного бюджета. Вызывает недоумение, почему со стороны медиков не поступила инициатива о продлении срока действия Программы, или же – внесении дополнений в программу социально-экономического развития (при рассмотрении изменений в бюджет 2017 года)».

Учитывая информацию, полученную во время выездного заседания рабочей группы в областном онкологическом диспансере, Комиссия областного совета по вопросам социальной политики, охраны здоровья, материнства, детства, развития зон отдыха и туризма повторно рассмотрит выполнение Программы борьбы с онкологическими заболеваниями на 2010-2016 годы. Главврачу поручено составить, и подать на рассмотрение в областной совет, перечень предложений для увеличения финансирования на приобретение материалов для гистологической лаборатории, препаратов для химиотерапии, а также конкретного медицинского оборудования.

Во время выездного заседания депутаты областного совета ознакомились с работой подразделений онкодиспансера, пообщались с медработниками и пациентами; обратили внимание на размещение на территории онкодиспансера коммерческих лабораторий, аптек.

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