Названа специя, которая уничтожает рак на генном уровне

24.01.17 13:15Сколько просмотров этой статьи53Сколько комментариев этой статьи0

Вещество пайперлонгумин, демонстрирует высокую эффективность в терапии целого комплекса онкологических заболеваний

Многие вещества растительного происхождения, обладают ярко выраженным противораковым воздействием, так что новость об удивительных антираковых эффектах индийского острого длинного перца пиппали — не сенсация.

Вещество под названием пайперлонгумин содержится в химическом составе этого перца и, как установили ученые, может препятствовать синтезу особого фермента, присутствующего в веществе опухолей.

Как отмечают авторы специализированного исследования, пайперлонгумин, демонстрирует высокую эффективность в терапии целого комплекса онкологических заболеваний. Речь, в частности, идет о раке простаты, груди, кишечника, легких и мозга.

Специалисты проследили за эффектами, оказываемыми пайперлонгумином на злокачественные опухоли, при помощи рентгеновской кристаллографии. Выяснилось, что при попадании в организм, пайперлонгумин трансформировался в биологически активное вещество, подавляющее активность генетической последовательности GSTP1, отвечающей за синтез способствующего росту опухолей энзима.

Таким образом, насыщенная перцем пиппали кулинария Индии, оказалась действенным средством профилактики раковых болезней. Также стало известно, что ученые, планируют создать на основе перца пиппали инновационные препараты.

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Вторник, 24.01.2017

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