Каждый восьмой украинец считает, что у него плохое здоровье

24.01.17 12:52Сколько просмотров этой статьи52Сколько комментариев этой статьи0

Лучше всех себя чувствуют молодые, образованные и обеспеченные.

45% украинцев трудоспособного возраста (мужчины 18-65, а женщины 18-60 лет) оценивают свое здоровье как хорошее или очень хорошее, 43% - как удовлетворительное, а 12% - как плохое или очень плохое. Такие результаты показало исследование, проведенное Социологической группой "Рейтинг".

Оказалось, что чем моложе респонденты, чем выше уровень их образования и чем они обеспеченнее, тем лучшим они считают состояние своего здоровья

Примечательно, что чем лучше состояние здоровья респондентов, тем больше среди них тех, кто употребляют алкогольные напитки. Наиболее и наименее обеспеченные респонденты употребляют алкогольные напитки чаще, чем респонденты со средним уровнем дохода. 2% украинцев признаются, что употребляют алкоголь почти каждый день, 12% - несколько раз в неделю, 36% - несколько раз в месяц, 34% - несколько раз в год, 16% вообще не употребляют алкогольные напитки.

Курят, согласно опросу, четыре украинца из десяти.

Лишь 9 человек из 100 занимаются спортом почти каждый день. 15% говорят, что делают это несколько раз в неделю, 14% - несколько раз в месяц, 12% - несколько раз в год. При этом половина опрошенных не занимаются спортом вообще.

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