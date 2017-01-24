Почти половина мужчин является носителем опасного вируса, - мнение ученных

Ученые из США утверждают, что почти половина мужчин является носителем опасного вируса папилломы человека.

По словам онкологов, 45% мужчин в Америке являются источником этого заболевания. Хотя в то же время отмечается, что у большинства людей вирус не вызывает никаких симптомов и может проходить сам по себе.

Однако 25% мужчин являются носителями такого типа вируса, который взывает рак шейки матки у женщин, и потому являются крайне опасными для представительниц прекрасной половины человечества.

Вакцину против вируса при этом, применили только 10,7% мужчин.

Отметим, что вирус папилломы человека передается половым путем, то есть существует риск заражения женщин ВПЧ, а также последующее развития у них онкологических заболеваний. Как отметили ученые, в 91% случаев рак шейки матки вызван именно вирусом папилломы. Кроме того, ВПЧ является причиной развития рака заднего прохода у мужчин (91% случаев), рака полового члена (63% случаев) и рака горла (72%).

Онкологи также подчеркнули, что самый низкий процент заражения ВПЧ наблюдается у мужчин в возрасте от 18 до 22 лет, которые проходили вакцинацию от этого вируса в детском возрасте.