18-летней девушке из Николаева срочно нужны доноры У девушки после химиотерапии резко упал уровень тромбоцитов в крови, и это очень опасно для нее В случае даже незначительного кровотечения остановить его будет крайне сложно. Помочь 18-летней Элле Мошенской могут доноры «Шукаємо донора (чоловіки) 1+ у Миколаєві на тромбоцити для Мошенскої Елли, у дівчинки лімфогранулематоз. Після курсу хіміотерапії у неї різко знизився рівень тромбоцитів у крові. Це дуже небезпечно, бо навіть незначну кровотечу, зупинити буде вкрай складно. Не будьте байдужі! Ваша кров врятує дівчинці життя!» — сообщила николаевская активистка Ирина Руденко в соцсети Фейсбук. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама