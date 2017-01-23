09.01.17 19:002100
18-летней девушке из Николаева срочно нужны доноры
|23.01.17 12:26
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У девушки после химиотерапии резко упал уровень тромбоцитов в крови, и это очень опасно для нее
В случае даже незначительного кровотечения остановить его будет крайне сложно. Помочь 18-летней Элле Мошенской могут доноры
«Шукаємо донора (чоловіки) 1+ у Миколаєві на тромбоцити для Мошенскої Елли, у дівчинки лімфогранулематоз. Після курсу хіміотерапії у неї різко знизився рівень тромбоцитів у крові. Це дуже небезпечно, бо навіть незначну кровотечу, зупинити буде вкрай складно. Не будьте байдужі! Ваша кров врятує дівчинці життя!» — сообщила николаевская активистка Ирина Руденко в соцсети Фейсбук.