Пережаренные тосты и картошка могут вызвать рак: ученые

23.01.17 08:27Сколько просмотров этой статьи68Сколько комментариев этой статьи0

Эксперты Агентства по пищевым стандартам (FSA) Великобритании предупреждают, что хлеб и картофель следует жарить до образования золотистой, а не коричневой корочки, чтобы избежать потребления акриламида, который может вызвать рак.

Акриламид вырабатывается в том случае, когда крахмалосодержащие продукты жарятся в тостере, на сковороде или на гриле в течение слишком долгого времени или при слишком высокой температуре. Наиболее высокие уровни содержания акриламида были зафиксированы в продуктах с высоким содержанием крахмала (хлеб, картофель, крупы, пироги, кофе), которые приготавливались при температуре свыше 120 градусов Цельсия

Если хлеб поджаривается в тостере, то чем темнее цвет его корки, тем больше в тосте акриламида, предупреждают ученые.

Опыты на животных показали, что акриламид повреждает ДНК и вызывает раковые опухоли, однако ученые пока не могут с уверенностью сказать, что на человека это вещество оказывает аналогичное влияние. При этом специалисты FSA опасаются, что в среднем современный человек потребляет слишком большое количество акриламида, и рекомендуют придерживаться здоровой диеты.

Акриламид также содержится в табачном дыме, поэтому курильщики потребляют его в три-четыре раза больше, чем некурящие люди.

FSA также не рекомендует хранить картофель в холодильнике, так как при низких температурах в нем повышается уровень сахара, что потенциально может привести к росту выработки акриламида при приготовлении блюд.

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