Врачи не рекомендуют пользоваться ночным кремом ночью и покупать косметику в баночках

При уходе за кожей лица женщины совершают множество ошибок, в частности, годами пользуются кремами одной марки, наносят ночные средства перед сном, и покупают косметику в баночках, которая всегда кажется красивее и дороже.

Об этом корреспонденту ГолосUA рассказала косметолог Татьяна Быстрая.

Казалось бы, зачем маркетологи называли крем ночным, если не для того, что б им мазались перед сном.

«Если использовать увлажняющие кремы прямо перед тем, как лечь в кровать, с утра вы рискуете проснуться с отеками. Использовать ночной крем лучше вечером, после того, как вернулись с работы и очистили кожу. Но не позднее, чем за 2 часа до сна. Желательно выбирать средство с нежирной структурой» - советует эксперт.

Хранить годами верность любимому крему – не менее распространенная ошибка. Во-первых, с возрастом меняется кожа, во-вторых, стоит делать скидку на внешние факторы – погоду, например.

«Косметику по уходу за кожей нужно менять. Косметологи убеждены, что кожа привыкает к компонентам косметического крема при длительном его использовании и просто перестает реагировать на все полезные составляющие. Кроме того, человечество еще не выдумало универсального косметического средства, что бы там не утверждали рекламисты в ярких роликах. Для каждого времени года нужно подбирать разные косметические средства – различного состава, жирности и структуры. Ведь в холодное время года работа потовых желез замедленна, а в жаркое – наоборот» – напоминает косметолог.

Косметические средства в баночках очень красиво смотрятся на туалетных столиках, у зеркала. Стоят они дороже и позиционируются, как более дорогая упаковка. И потому мы подсознательно считаем, что кремы в ней лучше.

Тем не менее, специалисты советуют выбирать кремы в тубах или бутылочках с дозаторами. Все дело в том, что в «элитные» баночки мы лезем пальцами (не всегда стерильно чистыми!), а перед этим еще и полностью открываем. В итоге крем соприкасается с кислородом и окисляется, что сводит к нулю все его полезные свойства. Не говоря уже о том, что бактерии, которые попадают в баночки, могут вызвать раздражения и даже воспаления кожи.