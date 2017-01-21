Названы смертельные болезни, которые люди путают с простудой

Существует пять заболеваний, которые симптоматически похожи на простуду и без должного лечения смертельны для человека.

Люди не обращают внимания на симптомы этих болезней, что может стать смертельным приговором или обернуться тяжелыми последствиями для здоровья, сообщает сайт Medic.ua.

Менингит, ВИЧ, коклюш, туберкулез, гепатит А – симптомы этих болезней, первую неделю, полностью совпадают с таковыми у простуды. Простуда, как правило, длится одну неделю и признаки заболевания исчезают.

Если у человека продолжается: кашель, температура, недомогание, боли в горле и грудной клетке – стоит сходить на обследование к врачу.

Своевременное лечение вышеперечисленных недугов позволит не только сохранить пациенту жизнь, но и увеличит шансы на скорейшее выздоровление.