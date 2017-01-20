Арбузинская ЦРБ с обновками: больница обзавелась алкотестером Арбузинская ЦРБ получила новое оборудование: монитор пациента для новорожденных и детей раннего возраста, современный ингалятор и алкотестер. Об этом сообщили в Николаевской ОГА. Монитор пациента для новорожденных и детей раннего возраста позволяет контролировать состояние больного по многим ключевым параметрам жизнедеятельности с момента рождения в родильном зале. Современный ингалятор для проведения ингаляционной терапии «Юлайзер небулайзер компрессорный» помогает при дыхании в случае наличия тяжелых дыхательных расстройств у детей разных возрастных категорий. Приобретение алкотестера делает процедуру проверки состояния алкогольного опьянения более объективной. Благодаря решению райсовета обеспечено также улучшение условий пребывания в стационаре ЦРБ. В родильном и анестезиологическое отделение больницы установлены 24 современных окна европейского качества. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама