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В Николаеве городскому лор-отделению приобрели современное оборудование

20.01.17 12:51Сколько просмотров этой статьи32Сколько комментариев этой статьи0

В городской больнице №4 состоялась передача нового современного эндоскопического ринохирургического комплекса для отделения отоларингологии, а также мягкого инвентаря - медицинских халатов и костюмов - для работников всех медучреждений города Николаева.

Оборудование продемонстрировали руководителям николаевских больниц, на мероприятии присутствовали городской голова Александр Сенкевич, заместитель мэра Евгений Шевченко, начальник управления здравоохранения городского совета Лариса Дергунова.

Александр Сенкевич сообщил, что в планах городской власти - не только обновление технической базы, но и создание комфортных условий как для оздоровления николаевцев, так и для работы медиков:

  • Для того, чтобы оказывать качественные медицинские услуги, нужно современное оборудование. В 2016 году город приобрел немало нужной техники. На этом мы не останавливаемся, в текущем году также предусмотрены средства на материально-техническое обеспечение наших больниц. А медицинские халаты и костюмы для сотрудников медицинских учреждений приобрели впервые за 10 лет. Сегодняшнее событие, уверен, не последнее.

Заведующий отделения отоларингологии городской больницы №4 Вадим Казанжи рассказал, что с 2005 года никакого медицинского оборудования, кроме обычного перевязочного инструмента и аппарата "радионож", отделение не получало.

  • Для нас это эмоциональный шок, - добавил Вадим Семенович, - ведь эндоскопический ринохирургический комплекс - чудо техники, позволяющее работать бескровными методами. Если на следующий день после тонзилэктомии наблюдается отек, кровоизлияние, то после лазерной тонзилэктомии заживление идет значительно быстрее, как будто и не было оперативного вмешательства. Считаю, что с этой техникой мы сделали большой шаг в Европу, наше население сможет получать хирургическую помощь на европейском уровне. Подобные приборы в Николаеве были только в частных клиниках, это было очень обидно, ведь пользоваться их услугами могут ограниченные слои населения. Теперь такая помощь доступна всем жителям Николаева, за что большая благодарность руководству города, администрации больницы.

Эндоскопический ринохирургический комплекс состоит из гибкого и жесткого эндоскопов, видеосистемы, аппаратов для лазерной и радиоволновой хирургии, шейвера, инструментов для проведения эндоскопических операций на лор-органах. Стоимость оборудования составила более 2 млн. грн.

Василий Гунченко, главный врач городской больницы №4, отметил, что в 2016 году существенную помощь получили все медицинские учреждения города:

  • Мы смогли сделать ремонт в отделениях, практически полностью заменили окна, отремонтировали аппарат магнитно-резонансной терапии, приобрели автоклав, два дефибрилятора для отделения реанимации, начали утепление фасадов здания, отремонтировали все крыши. Самой большой проблемой было состояние лифтов, которые постоянно ломались. Благодаря городской власти, мы сумели приобрести три лифта - один уже смонтировали, на днях запускаем, еще два установят в ближайшее время.

Диагностические возможности эндоскопического ринохирургического комплекса продемонстрировала Юлия Зильбер, врач-отоларинголог первой категории. По ее словам, спектр оперативных вмешательств, которые позволит провести новое оборудование, значительно расширился.

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Пятница, 20.01.2017

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