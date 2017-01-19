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Ученые назвали опасные дни недели для родов

19.01.17 12:00Сколько просмотров этой статьи24Сколько комментариев этой статьи0

Британские ученые составили список дней недели, небезопасных для родов. Такие выводы они сделали на основании данных о 1,5 млн младенцев, рожденных в разные даты и дни недели

Согласно доводам исследователей, опаснее всего рожать в понедельник и выходные дни.

Специалисты убеждены, что дни недели влияют на течение родового процесса, на болевые ощущения беременных и психологический настрой медицинского персонала. Именно эти факторы, а не только уровень квалификации акушеров и врачей, могут сыграть роль при родах.

Это обусловлено тем, что по понедельникам медработники не настроены работать, как следует. В этот день они не склонны принимать ответственные решения, так, как после выходных большинство из них находится в расслабленном состоянии.

Рожать в выходные также небезопасно и понятно, почему: в такие дни роддоме находится меньшее количество квалифицированных работников. Кроме того, ученые считают, что в уик-энд повышен риск заражения инфекцией.

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