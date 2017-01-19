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Ученые рассказали, представители каких профессий находятся в группе риска рака

19.01.17 20:39Сколько просмотров этой статьи44Сколько комментариев этой статьи0

Рак кожи чаще убивает строителей, полицейских и почтальонов

Работникам, которые проводят много времени на солнце, необходимо очень серьезно подходить к вопросу защиты от воздействия солнечных лучей.

Риск развития самой смертоносной формы рака, рака кожи грозит строителям, выяснили ученые, и все из-за того, что они работают на солнце. От этой болезни в Англии каждые две недели умирает по одному строителю.

Из-за воздействия солнца на кожу, рак убивает строителей в Англии со скоростью по одному человеку каждые две недели, как установили исследователи из Имперского колледжа Лондона. Почти половина разнорабочих, скончавшихся от злокачественной меланомы, являются каменщиками и другими строителями. Это связано с тем, что строители очень часто работают под открытыми лучами солнца, которые провоцируют развитие наиболее смертоносной разновидности рака кожи.

На втором месте в этом списке оказались фермеры. От злокачественной меланомы также чаще умирают полицейские и солдаты.

Авторы исследования отмечают существенный всплеск заболеваемости раком кожи среди жителей Великобритании. Теперь для того, чтобы попасть в группу риска, совершенно необязательно проживать где-нибудь в средиземноморском регионе с традиционно солнечным климатом. Вот почему работникам, которые проводят много времени на солнце, необходимо очень серьезно подходить к вопросу защиты от воздействия солнечных лучей.

Солнечные лучи необходимы нам для выделения в организме витамина D, который требуется нашим костям. Но избыток солнечной радиации провоцирует рак кожи. Особенно важно использовать солнцезащитные крема в промежутке от 11 утра до 3 часов дня, когда радиация от солнца является наиболее опасной для нашего организма. Это касается всех, кто проводит много времени на улице, включая строителей, полицейских даже почтальонов.

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Четверг, 19.01.2017

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