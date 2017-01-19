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В Украине самый высокий уровень смертности от "грязного воздуха", - ВОЗ

19.01.17 18:26Сколько просмотров этой статьи54Сколько комментариев этой статьи0

Украина оказалась на первом месте в рейтинге стран, в которых погибает наибольшее количество людей от "грязного воздуха". Такая информация появилась в отчете Всемирной организации здравоохранения, где указано, что как минимум сто опасных болезней в мире возникают из-за экологических проблем.

Об этом заявил руководитель Министерства экологии и природных ресурсов Остап Семерак, сообщается на официальном сайте Кабинета министров.

Самый большой вред окружающей среде наносят предприятия горно-металлургического комплекса и теплоэлектростанции, их выбросы вредят не только Украине, но и другим странам. Семерак уверен, что необходимо внести кардинальные изменения в сложившуюся ситуацию, которая является угрозой экологической безопасности Украины.

Он добавил, что принцип "загрязнитель платит", который задекларировала Украина еще в начале 90-х годов, так и не начал действовать, в то время, как его используют все страны Европы в течение 30 лет. Формирующее государственную политику в вопросах экологической безопасности, охраны атмосферного воздуха и сохранения озонового слоя Министерство экологии и природных ресурсов готово поддерживать предприятия, которые намерены технически модернизировать производство и установить оборудование, уменьшающее число вредных выбросов.

Семерак подчеркнул, что министерство делает все возможное, чтобы оказать помощь бизнесу в становлении более экологическими и переходе на "зеленый" путь развития. Кроме того, министр уточнил, что в ведомстве будут требовательными к тем, кто загрязняет окружающую среду. Будет проведен жесткий контроль экологических мероприятий, который должны выполнять предприятия при получении разрешения на выбросы.

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Четверг, 19.01.2017

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