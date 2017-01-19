Рак у Михаила Задорнова: последние новости о состоянии здоровья артиста

Именитый российский сатирик Михаил Задорнов продолжает лечение от злокачественной раковой опухоли

Болезнь, которая изъедала организм российского сатирика Михаила Задорнова, оказалась совершенно неожиданной для огромной армии его поклонников, которые привыкли его видеть подтянутым в физическом плане и здоровым.

Сам Задорнов и его близкое окружение тщательно скрывают любую информацию насчет болезни. Именно поэтому говорить о том, в какой стадии находится недуг юмориста, сейчас невозможно.

Впрочем, некоторые моменты все-таки становятся достоянием общественности. Например, стало ясно, что речь идет о раке головного мозга, который находится в той степени, которая поддается лечению. Поклонники надеются, что ему удастся справиться с недугом и вскоре приступить к своей творческой деятельности.

Некоторую информацию о состоянии здоровья Задорнова удается узнать от известной телеведущей Регины Дубовицкой, которая старается быть с ним на связи, тем более, что они работают рука об руку.

Ведущая «Аншлага» говорит, что Михаил идет на поправку, юмористу провели сложную операцию, которая была успешна. Сейчас он восстанавливается.

Сам же Михаил Задорнов оптимистично относится к этой ситуации и полон сил и творческих планов.

Напомним, впервые появились сообщения о его недуге любимого юмориста еще в октябре 2016 года. Выступая на концерте 22 октября, артист почувствовал себя нехорошо на сцене, что вызвало серьезное беспокойство у поклонников. После этого появилась информация о его госпитализации.