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Как на Крещение окунуться в ледяную воду и не навредить себе: главное правило для николаевцев - пить перед купанием нельзя!

18.01.17 21:26Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Купание на Крещение - один из важных ритуалов праздника Богоявления, которые в последнее время становятся все более популярными.

Специалисты говорят, что готовиться к такому моржеванию нужно начинать заранее. Вот несколько советов по погружению в в ледяную воду без последствий.

1. Заранее позаботиться об одежде и обуви после купания

В идеале вещи, которые согреют вас после купания в проруби должны быть удобными и совсем без застежек и пуговиц, или хотя бы с минимальным их количеством, чтобы одеть их мгновенно после вытирания тела.

2. Хорошо поесть перед погружением

Перед погружением важно соблюсти грань между плотным приемом пищи и черезмерным. Лучше всего съесть что-то питательное для того, чтобы ваш организм подкрепился и набрался сил.

3. Отказаться от алкоголя

Врачи в один голос запрещают употреблять алкоголь "для сугреву" как до, так и после купания. Возлияния могут негативно сказаться на работе сердца.

4. Не замерзнуть до погружения в воду

Перед погружением в воду нужно разогреться для того, чтобы усилить кровоток в теле. Для этого рекомендуется поприседать или выполнить несложные упражнения. Также не рекомендуется резко раздеваться перед купанием. Снимать одежду нужно постепенно, а обувь - в последнюю очередь.

5. Взять с собой термос с теплым питьем

Бывалые "моржи" рекомендуют брать с собой термос с горячим молоком или чаем. Эти напитки отлично согревают и не повредят как перед, так и после купания.

6. Исключить цитрусовые

Некоторые специалисты рекомендуют за несколько дней до купания в проруби исключить из рациона цитрусовые, зелень, шиповник и другие продукты, богатые витамином С. Это связано с особенностями витамина повышать ломкость капилляров и в случаи сильного спазма от холодов это может вести к кровоизлияния.

7. Помнить про противопоказания

Отказаться от купания стоит тем, кто страдает сахарным диабетом, психическими расстройствами, онкологией, имеет хронические заболевания печени и почек, радикулит, артрит. Желательно не погружаться детям младше 7 лет - у них еще не совершенна система терморегуляции.

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Среда, 18.01.2017

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