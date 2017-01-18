У Швеції білборд починає «кашляти», коли повз проходить курець

Шведська мережа аптек Apoteket Hjärtat розмістила цифровий рекламний щит із відкритими детекторами тютюнового диму.

Цифрові датчики розпізнають дим, який випускають курці, й зображений на білборді чоловік починає кашляти, йдеться на Adweek.

Одразу після цього на щиті з’являються зображення нікотинових пластирів та інших продуктів, які можуть допомогти подолати звичку палити.

Творці реклами записали відео про те, як курці реагують на білборд, який «кашляє». Більшість людей усміхаються, однак цигарку не викидають.

Саме тому фахівці, переглянувши ролик, відзначили хорошу ідею реклами, однак поставили під сумнів її ефективність у зменшенні кількості курців у Швеції, повідомляє «Українська правда. Життя».