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В Одесской области могут умереть более сотни новорожденных (ВИДЕО)

18.01.17 11:50Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

В этом году областной перинатальный центр остался без дорогостоящего препарата «Куросурф».

Его вводят в легкие недоношенного ребенка, чтобы ускорить их созревание. Попросту говоря, без него малыш не сможет дышать.

Флакон такого препарата стоит 15 тысяч гривен. Для спасения одной жизни нужно таких два. Обеспечение лекарством всегда ложилось на плечи Министерства здравоохранение и областного бюджета, но не в этом году.

По словам профессора кафедры акушерства и гинекологии ОНМедУ Светланы Галич, такие закупки Минздрав не сделал и не уведомил об этом медиков. Узнав о ситуации, врачи стали поднимать этот вопрос. Областной совет пообещал выделить средства в первой половине года. Пока же неизвестно, сможет ли бюджет области покрыть все затраты. А даже если сможет, какое-то время перинатальный центр будет оставаться без столь необходимого препарата.

На данный момент областной роддом в состоянии спасти жизнь лишь двоих деток. В центре осталось всего четыре флакона «Куросурфа». Надежда только на общественные организации и неравнодушных одесситов.

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Среда, 18.01.2017

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