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На Николаевщине и ещё в 10 областях зафиксирована вспышка АЧС

17.01.17 18:17Сколько просмотров этой статьи63Сколько комментариев этой статьи0

Карантин из-за вспышек африканской чумы свиней (АЧС) действует в 20 населенных пунктах на территории 11 областей Украины.

Так, карантин введен в населенных пунктах Одесской (3), Николаевской (2), Киевской (2), Хмельницкой (2), Черкасской (2), Полтавской (3), Житомирской (1), Кировоградской (2), Закарпатской (1), Луганской (1) и Харьковской (1) областей.

В населенных пунктах ограничен ввоз и вывоз сельскохозяйственной продукции, торговля мясом, доступ транспорта.

Напомним, регион возможных вспышек африканской чумы свиней охватывает Южную и Центральную Украину. Всего с 2012 года на территории Украины было зафиксировано 153 случаев заражения животных африканской чумой свиней.

Беларусь еще в конце ноября запретила свинину из Украины. Запрет ввоза также распространяется на мясо диких кабанов, охотничьи трофеи, полученные от восприимчивых к АЧС видов животных, корма и кормовые добавки для животных растительного и животного происхождения, применяемое оборудование для транспортировки свиней и сырья (продукции) животного происхождения, содержания, убоя и разделки свиней, и на корма для кошек и собак, которые не прошли термическую обработку.

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