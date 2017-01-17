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Новосибирские ученые обнаружили ген депрессии

17.01.17 15:50Сколько просмотров этой статьи59Сколько комментариев этой статьи0

Ученые Федерального исследовательского центра "Институт цитологии и генетики" (ИЦ ИЦиГ) в Новосибирске с помощью методов статистического генетического анализа обнаружили ген, отвечающий за развитие депрессии у европейцев, сообщает во вторник пресс-служба учреждения.

Это стало возможным благодаря новым методам генетического анализа, разработанным и реализованным в виде пакета программ "Фрегат" сотрудниками института", - говорится в сообщении.

На данный момент группа сотрудников лаборатории рекомбинационного и сегрегационного анализа ИЦиГ - единственная в России, которая занимается разработкой статистических методов генетического анализа. В дальнейшем, на их основе создаются пакеты программ, с помощью которых можно идентифицировать гены, ответственные за то или иное заболевание.

Ген был обнаружен в ходе изучения геномов, полученных от голландского центра "Эразмус" в Роттердаме, где занимаются изучением депрессии.

"Вклад генотипа в развитие депрессии примерно такой же, как и у шизофрении, но для шизофрении уже установлены десятки генов, которые контролируют возникновение и развитие этого заболевания. Для депрессии до сих пор не было надежно установлено ни одного гена", - отмечает глава новосибирской лаборатории Татьяна Аксенович.

Новосибирским исследователям удалось получить результаты, проанализировав всего около 2 тыс. человек. Изучались не каждый генетический вариант отдельно, как это обычно делается в такого рода исследованиях, а генотипы всех вариантов одновременно. "Более того, мы рассматривали только те генетические варианты, которые меняют структуру соответствующего белка", - уточняет Аксенович.

В ходе этой работы ученым удалось идентифицировать ген, участвующий в контроле депрессии. После этого голландские исследователи подтвердили полученный результат на независимой выборке людей, что позволяет считать его достоверным.

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