Эксперты назвали идеальное биологическое оружие

Им является чума

Ученые ведут активную разработку вакцины против чумы, опасаясь, что ее могут использовать террористы в качестве биологического оружия. Доктор Ашок Чопра из Университета Техаса утверждает: чума - идеальное оружие. Бактерии, вызывающие чуму легко размножить и сделать устойчивыми к лекарствам.

Если штамм такой чумы выпустить, то могут погибнуть миллионы человек. И, возможно, мир столкнется с одной из самых масштабных эпидемий в истории. Доктор напоминает: именно из-за чумы в XIV веке Европа потеряла треть населения.

Существует три основных штамма чумы - легочная, бубонная и септическая. Все их вызывает чумная палочка (бактерия Yersinia pestis). Самую распространенную, бубонную, обычно можно найти у животных (с блохами она передается человеку). Черная смерть - бубонная чума. Этот же тип инфекции вызвал первую в США вспышку чумы в 1900 году (тогда зараженные животные попали в страну из Азии). Но намного опаснее легочная - она смертоносна почти в 100% случаев и передается воздушно-капельным путем.

В любом случае, все типы чумы непросто диагностировать, ведь она напоминает простуду или грипп по первым симптомам, пишет "Главное". Антибиотики спасают, но только если их дать вовремя. Более того, штаммы чумной бактерии уже демонстрируют устойчивость. Поэтому специалисты призывают быстрее создавать вакцину. На самом деле, один штамм уже показал: ему не страшен хлорамфеникол - очень токсичный антибиотик последней линии защиты. На сегодняшний день ученые работают с животными и известно, что им удалось добиться определенного успеха.