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Заболеваемость гриппом и ОРВИ на Николаевщине продолжает снижаться

17.01.17 08:22Сколько просмотров этой статьи67Сколько комментариев этой статьи0

Всего на 2 недели текущего года гриппом и ОРВИ заболели 7 069 человек (за 2 недели 2016 г. - заболели всего 3 872 человека), из них дети составили 3 748 человек, или 53%. По сравнению с первой неделей года заболеваемость снизилась на 1 301 случай, или на 16%

Заболеваемость превышает уровень эпидемического порога на 18% и остается на эпидемическом уровне в Арбузинском, Баштанском, Березанском, Кривоозерском районах Николаевской области.

За неделю были госпитализированы 411 человек, из которых 284 - дети, 69% от всех госпитализированных - с диагнозом грипп и ОРВИ.

Темп роста заболеваемости несколько снизился благодаря каникулам в общеобразовательных учебных заведениях.

По состоянию на вторую неделю года, 4 973 человека привиты против гриппа (за тот же период в прошлом году были привиты 6 959 человек), из которых наибольшее количество - это персонал предприятий, учреждений, организаций - 1 878 человека (37%); 1 774 человека (35%) - это лица, находящиеся в специализированных учреждениях (интернатах, домах ребенка, домах почтенного возраста), 956 человек (19%) - медицинские работники, за собственные средства привились всего 300 человек (6%).

По сообщению Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций Государственного учреждения «Украинский центр по контролю и мониторингу заболеваний Министерства здравоохранения Украины», по состоянию на 8 января в 13 областях Украины интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превышают эпидемические пороги.

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