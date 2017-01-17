В постпраздничный период люди чаще ссорятся, увольняются с работы и впадают в апатию, - психолог

После длительных праздников очень нелегко возвращаться к прежнему рабочему режиму. Мы быстро устаем, раздражаемся по пустякам, нервничаем, не можем сосредоточиться.

Об этом корреспонденту ГолосUA рассказал психолог Дмитрий Панасюк.

«Синдром послепраздничной дезориентации – это серьезнейшее состояние, - говорит врач. – В частности, еще несколько лет назад западные медики рапортовали, что после праздников (а в большинстве стран Рождество принято отмечать до Нового года, а подготовка к нему длится около месяца), учащаются количества «легких» несчастных случаев и травм, люди чаще расстаются с возлюбленными, обращаются за помощью. А еще в этот период впечатлительные люди частенько совершают безрассудные поступки. Замечено также, что после длительных рождественских каникул во всем мире увеличивается количество увольнений «по собственному желанию». При чем, в первые две недели. Очень маленький процент из этих людей ждали нового года, что б «начать новую жизнь», а подавляющее большинство потом объясняют причину бросить интересную, перспективную, а порой и очень хорошо оплачиваемую работу тем, что после праздников просто не могли адаптироваться и люто возненавидели ее».

По словам специалиста, бороться с этим состоянием не так уж сложно, если изначально отдавать себе отчет в том, что происходит. Прежде всего, не замыкайтесь в себе и больше общайтесь.

«Резко включаться в работу и просиживать часами, не отрывая глаз от монитора – верный способ «заработать» стресс и депрессию. Ведь еще недавно вы сидели за праздничным столом, весело хохотали и общались с друзьями, ездили в гости к родственникам, к вам заходили соседи… А сегодня – вы собираетесь остаться «один на один» с работой? Позвольте себе войти в работу плавно, почаще отрывайтесь от монитора, что б перекинуться парой фраз с коллегами, сходите выпить кофе с кем-то из них, покажите праздничные снимки, расспросите, как прошли их праздники», - советует эксперт.

Не требуйте от себя слишком многого, но и не позволяйте себе запускать работу. Работать все-таки нужно и нужно выполнять все поручения руководства, и справляться со всеми текущими делами. Просто первое время старайтесь не взваливать на себя дополнительные непосильные трудности.

Естественно, вам сейчас сложно сосредоточиться, да и мелких повседневных дел накопилось за праздники много. Не мудрено и забыть что-то важное. Потому, прежде чем приступить к работе, составьте план (а в ходе работы, вычеркивайте уже выполненное, и вносите новые пункты). При этом все дела следует разделить на самые важные, срочные, просто нужные и те, что могли бы подождать. К последней колонке приступайте лишь после того, как выполните все из предпоследнего списка. Ну а к нему, соответственно, только исполнив все предыдущее.