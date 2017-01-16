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28-летняя украинка сделали сенсационное открытие, которое может спасти человечество от рака

16.01.17 13:58Сколько просмотров этой статьи45Сколько комментариев этой статьи0

Открытие Ольги Броварец поражает своими масштабами и возможностями

Самый молодой в Украине доктору наук, старшему научному сотруднику в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольге Броварец прочат Нобелевскую премию. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень.

Открытие Ольги Броварец поражает своими масштабами и возможностями, потому что дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят мутации.

"С момента открытия ДНК еще в 1953 году Уотсоном-Криком стало понятно, как можно объяснить появления точечных мутаций. Они объяснялись встраиванием неправильных пар. Но каким образом они образуются, какая их природа, оставалось непонятно", – говорит Ольга Броварец.

Организм каждого человека, как известно, содержит 23 пары хромосомы, в каждой хромосоме – молекула ДНК, она несет всю генетическую информацию и напоминает скрученную спираль. Если эту спираль раскрутить – видно, что все пары оснований имеют четкую геометрическую структуру. А вот пары с мутацией – выглядят иначе, ученые называют их "горбатыми". Как им удается обмануть ДНК, встроиться в спираль, вызвать изменения и болезни в организме, до сих пор было белым пятном в науке.

При этом Ольга вычислила закономерность, по которой это происходит. Все эти мутации все время продолжаются в ДНК, за счет чего люди меняются к лучшему, развиваются приспосабливаются к более сложным условиям жизни, пишет "Сегодня". Но в то же время мутации вызывают и рак, и множество других болезней.

Главная Жизнь Люди 28-летняя украинка сделали сенсационное открытие, которое может спасти человечество от рака (видео) Сегодня, 13:06 Просмотров: 175

Открытие Ольги Броварец поражает своими масштабами и возможностями Все вычисления Ольга проводила на мощном компьютерном сервере у себя в институте. Фото: facebook/Ольга Олександрівна Броварець Все вычисления Ольга проводила на мощном компьютерном сервере у себя в институте. Фото: facebook/Ольга Олександрівна Броварець Самый молодой в Украине доктору наук, старшему научному сотруднику в Институте молекулярной биологии и генетики в Киеве Ольге Броварец прочат Нобелевскую премию. Об этом говорится в сюжете программы ТСН.Тиждень. Открытие Ольги Броварец поражает своими масштабами и возможностями, потому что дает надежду на полное выздоровление от рака и многих других болезней, к которым приводят мутации. "С момента открытия ДНК еще в 1953 году Уотсоном-Криком стало понятно, как можно объяснить появления точечных мутаций. Они объяснялись встраиванием неправильных пар. Но каким образом они образуются, какая их природа, оставалось непонятно", – говорит Ольга Броварец. Организм каждого человека, как известно, содержит 23 пары хромосомы, в каждой хромосоме – молекула ДНК, она несет всю генетическую информацию и напоминает скрученную спираль. Если эту спираль раскрутить – видно, что все пары оснований имеют четкую геометрическую структуру. А вот пары с мутацией – выглядят иначе, ученые называют их "горбатыми". Как им удается обмануть ДНК, встроиться в спираль, вызвать изменения и болезни в организме, до сих пор было белым пятном в науке. При этом Ольга вычислила закономерность, по которой это происходит. Все эти мутации все время продолжаются в ДНК, за счет чего люди меняются к лучшему, развиваются приспосабливаются к более сложным условиям жизни. Но в то же время мутации вызывают и рак, и множество других болезней.

"Молекула ДНК – это молекула, которая несет информацию о жизни. И если мы будем понимать, как будет модифицироваться эта молекула, как происходит мутагенез, то мы сможем защищать себя от болезней", – говорит Владимир Ильченко, директор Института высоких технологий Киевского национального университета имени Тараса Шевченко.

Речь идет о действительно научное открытие мирового уровня. Все вычисления Ольга проводила на мощном компьютерном сервере у себя в институте – его приобрели за грантовые деньги. Провести эксперимент по истинным ДНК в Украине нет технической возможности. Впрочем американцы уже подтвердили все расчеты Ольги реальными результатами из лабораторий.

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