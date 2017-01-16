Психологи поставили неутешительный "диагноз" любителям селфи

Завсегдатаев сети Instagram считают более ревнивыми и склонными к изменам

Чрезмерная любовь к селфи может привести к психологическим проблемам, а также приступам ревности и даже изменам. Об этом свидетельствуют данные исследования, которые провели в Университете Штата Флорида.

Джессика Риджуэй и Рассел Клейтон изучили самые распространенные селфи в Instagram и проанализировали психологическое состояние тех, кто постоянно их публикует. Они утверждают, что селфи четыре-пять раз в день можно считаться проявлением нарциссизма и склонностью к измене.

Оказалось, что любители селфи часто использовали снимки как средство для спасения отношений, демонстрируя уверенность в своем теле и красоте.

"Такие люди гораздо сильнее нуждаются в одобрении от других и подвержены зависти. Вы попадаете в группу риска, если огорчаетесь, что ваши друзья получили больше одобрений, чем вы. Страсть к селфи ставит под угрозу ваши отношения с партнером, предупреждают психологи.