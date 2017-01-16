Как правильно питаться накануне погружения в прорубь, - советы врача

Перед крещенскими купаниями важно исключить из рациона вредные продукты, алкоголь, и налегать на блюда, ускоряющие кровообращение и насыщающие организм витаминами.

Об этом корреспонденту ГолосUA рассказал врач Дмитрий Бугрий.

Перед тем, как окунуться на Крещение в ледяную прорубь, специалисты рекомендуют заранее начать процесс закалки, причем, в идеале еще в теплое время года. Ну а за 5-7 дней (а лучше за неделю-полторы) наладить график питания, не пропускать приемы пищи и есть «правильные» натуральные продукты.

«Накануне перед тем, как окунуться в ледяную прорубь, важно правильно питаться, и есть поменьше вредных продуктов. Алкогольные напитки строго запрещены в течение всего периода, а вечером накануне купания – это и вовсе табу. В ином случае, вместо оздоровления, рискуете получить переохлаждение, проблемы с почками и прочие малоприятные недуги. К слову, кофеиносодержащие напитки также придется ограничить. Чашечка ароматного натурального кофе по утрам – ваш максимум. Если же вы привыкли постоянно пить кофе в течение дня, попытайтесь заменить его зеленым чаем, можно с добавлением лимона или мяты, - этот напиток бодрит ничуть не хуже, а вкус его намного мягче» - советует врач.

Начинайте утро с натуральных (не перемолотых, не из пакетов, которые нужно заливать водой) каш, ешьте больше «легкого» мяса курицы или индейки, и ограничьте красные сорта, добавляйте побольше специй во все блюда (они ускоряют циркуляцию крови). Не злоупотребляйте копченым, соленым, жирным и острым – такие блюда «перенапрягают» организм, а вам сейчас нужно, чтобы он был полон сил и энергии.

При этом стоит налегать на красную и оранжевую еду, в основном это фрукты и овощи. Они содержат вещества, которые способствуют выработке гемоглобина, улучшая кроветворение.