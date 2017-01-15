Пора спать: ученые определили условия хорошего сна

Прием пищи должен быть состояться за три часа до отхода ко сну.

Специалисты из Всемирного совета по сохранению здоровья мозга (Global Council on Brain Health) разработали список рекомендации, которые должны улучшить сон.

Подготовительный этап перед сном должен заключаться в надевании носков, что позволит держать ноги человека в тепле, а также удалить из спальни всех животные, которые могли бы помешать хозяевам в ночное время суток.

Прием пищи должен быть состояться за три часа до отхода ко сну. На ночь глядя не стоит ссориться и устраивать скандалы, поскольку из-за этого могут возникнуть проблемы с засыпанием. Также специалисты настоятельно рекомендуют перед сном ограничить времяпровождение за телефонами и планшетами.

Кроме этого ученые советуют перед сном принимать расслабляющую, теплую ванну за несколько часов до сна. Также специалисты рекомендуют использовать в спальне лампы с успокаивающим оранжевым отсветом, а не синим или белым освещением, как обычно бывает.

Медики из Всемирного совета по сохранению здоровья мозга подчеркнули, что если человеку удастся улучшить свой сон, то спустя короткий промежуток времени он сможет лишить себя проблем с лишним весом, а также сможет легче перенести отказ от курения.