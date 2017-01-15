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В Украине запретили известное лекарство для сердечников

15.01.17 20:33Сколько просмотров этой статьи61Сколько комментариев этой статьи0

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками накануне ввела запрет на продажу и использование препарата "Метамакс".

Об этом сообщается на официальном сайте государственной службы.

В Украине запретили популярный кардиопрепарат "Метамакс" украинского производства, который применяется при лечении стенокардии, инфаркта миокарда, хронической сердечной недостаточности, а также острых и хронических нарушений кровоснабжения мозга.

Государственная служба Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками накануне ввела запрет на продажу и использование препарата "Метамакс" (раствор для инъекций 100 мг/мл по 5 мл в ампулах №10 5Х2) серии VA50615, с маркировкой украинского производителя ЗАО "Фармацевтическая фирма "Дарница".

Запрет введет по причине того, что данная партия имеет явные признаки фальсификации – неправильная маркировка производителя (ЗАТ вместо необходимого ПрАТ), гриф "Затверджено" прописан в три строки вместо необходимых четырех и другие.

В связи с этим Госслужба своим распоряжением обязала все субъекты госсобственности, осуществляющие реализацию, хранение и применение данного препарата немедленно проверить наличие соответствующей партии медикамента и изъять их с оборота для дальнейшего возврата производителю или утилизации.

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