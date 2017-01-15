10 "нельзя" после родов

Желание свободнее двигаться, хотя бы лежать в удобной позе возвращается вскоре после родов.

. Ведь так долго женщина была в этом ограничена из-за неразрывно связанного с ней бесценного груза. И самым физиологичным во время отдыха было горизонтальное положение на спине. Но и когда сложное позади, некоторые сомневаются в том, можно ли лежать на животе после родов.

Запрет первый Нельзя сидеть после наложения швов на промежность.

Швы на промежность накладываются после ее рассечения, а также в случае разрыва промежности. При наличии швов на промежности не рекомендуется сидеть в течение 10-14 дней после родов. Движения молодой мамы должны быть осторожными и щадящими, чтобы обеспечить оптимальные условия для заживления швов. С целью формирования полноценного рубца на промежности необходимы максимальный покой для кожи и мышц промежности, а также чистота в области послеоперационной раны.

Запрет второй Нельзя принимать ванну.

До окончания выделений из матки (они обычно прекращаются через 4-6 недель после родов) вместо ванны нужно использовать душ. Дело в том, что после родов шейка матки в течение нескольких недель остается приоткрытой, поэтому полость матки слабо защищена от проникновения болезнетворных микроорганизмов. В этих условиях ванна является фактором риска воспаления матки.

Запрет третий Нельзя откладывать опорожнение мочевого пузыря.

После родов необходимо своевременно – каждые 2-4 часа – опорожнять мочевой пузырь. Это способствует нормальному сокращению матки, эвакуации содержимого полости матки и более быстрому возвращению ее к исходным размерам. При этом происходит также и более быстрое прекращение кровянистых и сукровичных выделений из половых путей.

Запрет четвертый Нельзя употреблять запрещенные при грудном вскармливании продукты.

Употребление в пищу некоторых пищевых продуктов может отрицательно сказаться на здоровье малыша, а также на качестве грудного молока. Итак, что же нельзя есть кормящей маме? Во-первых, нужно исключить из своего рациона продукты, которые могут вызвать различные аллергические реакции у новорожденного. К ним относятся цитрусовые, шоколад, кофе, какао, клубника, земляника, красные яблоки, яйца, цельное коровье молоко, шпроты, тропические фрукты (манго, авокадо и пр.), мед, деликатесные сорта рыбы. Во-вторых, не рекомендуется продукты, ухудшающие вкус грудного молока (лук, чеснок, перец, копчености, соленья, сало). В-третьих, исключаются продукты, усиливающие газообразование у малыша (хлеб грубого помола, черный хлеб, бобы, горох, сдоба, капуста). Питание молодой кормящей мамы должно быть полноценным и разнообразным.

Запрет пятый

Нельзя игнорировать специальный питьевой режим.

До прихода молока жидкость ограничивают до 600-800 мл в сутки. Ограничения в количестве потребляемой жидкости в первые дни после родов связаны с возможностью секреции большого количества молока и развития такого осложнения, как лактостаз. Это состояние, характеризующееся нарушением оттока молока из молочных желез, вследствие чего возможно развитие воспалительного процесса в молочной железе (мастита). В дальнейшем питьевой режим выбирается индивидуально, в зависимости от особенностей лактации каждой конкретной женщины. В последующие дни объем потребляемой жидкости должен составлять примерно 1,5-2 л в сутки.

Молодой маме рекомендованы такие напитки, как минеральная вода без газа, нежирное молоко (1,5), компоты, чай с молоком, зеленый чай. Нельзя употреблять очень сладкие и газированные напитки, так как это может отрицательно сказаться на качестве грудного молока и вызвать повышенное газообразование у новорожденного, стать источником аллергических реакций.

Запрет шестой Нельзя сидеть на диете.

В послеродовом периоде ни при каких условиях нельзя ограничивать количество пищи и ее компонентов ниже рекомендуемых норм, но и значительно превышать эти нормы нельзя. Недостаток питательных веществ и витаминов может отрицательно сказаться на темпах и качестве восстановительных процессов, происходящих в организме женщины после родов, а также на составе грудного молока. Первые 2 месяца после родов очень важны для полноценного восстановления организма женщины после родов. Именно в это время все основные органы и системы организма молодой мамы перестраивают свою работу после завершившейся беременности.

Запрет седьмой Нельзя принимать лекарства, запрещенные при грудном вскармливании.

Особое внимание в послеродовый период необходимо обратить на прием лекарственных препаратов, так как многие из них могут проникать в грудное молоко и оказывать влияние на малыша (вызывать сонливость, повышенное газообразование, вздутие живота, дисбактериоз, снижение аппетита, а также влиять на работу печени, сердца и даже на жизненно важные функции организма). Перед приемом любых лекарственных препаратов следует обязательно проконсультироваться со своим врачом. Особого внимания заслуживают такие препараты, противосудорожные, седативные (успокаивающие) средства, оральные контрацептивы и другие гормонсодержащие средства.

Запрет восьмой Нельзя отказываться от помощи близких и стараться переделать все домашние дела.

Молодая мама обязательно должна отдыхать. Это необходимо и для восстановления ее организма, и для нормальной лактации, а также для полноценного ухода за новорожденным. Пока малыш спит, нужно обязательно ложиться спать вместе с ним. Если близкие люди имеют возможность вам помочь в выполнении работ по дому или уходе за новорожденным, не нужно отказываться от их помощи. Бодрая, выспавшаяся мама окажет своему малышу намного больше внимания и успеет сделать за день намного больше полезных дел. При выполнении домашних работ женщине нужно помнить о том, что подъем тяжестей более веса ее собственного ребенка не рекомендуется, также нежелательны мытье полов, ручная стирка и отжим тяжелого белья. О помощи в этих делах как раз и можно попросить своих родственников и близких людей.

Запрет девятый Нельзя заниматься сексом в первые 1,5-2 месяца после родов.

Во-первых, полное сокращение матки, формирование цервикального канала, заживление раневой поверхности в полости матки происходят только через 1,5-2 месяца после родов. При более раннем возобновлении половой жизни всегда есть вероятность инфицирования матки и придатков и возникновения воспалительных осложнений (эндометрил – воспаление слизистой оболочки матки, аднексит – воспаление придатков матки, цервицит – воспаление канала шейки матки).

Во-вторых, после родов на коже и слизистой оболочке половых органов имеются различные микротравмы, а иногда и швы. Начало половой жизни при наличии подобных повреждений в области половых органов может вызвать значительную болезненность и дискомфорт у женщины. Также в данном случае возможно инфицирование ран и формирование несостоятельности швов на промежности (например, после эпизиотомии). Кроме того, секреторная функция слизистой влагалища восстанавливается также через 1,5-2 месяца после родов. В более ранние сроки не происходит выделения влагалищной смазки в количестве, необходимом для комфортного полового сношения.

И наконец, немаловажным критерием, который необходимо учитывать при возобновлении интимных отношений, является эмоциональное состояние самой женщины, наличие у нее сексуального желания. Этот фактор является у каждой женщины индивидуальным и вариабельным. В среднем, либидо восстанавливается у женщины в сроки от 2 недель до 6 месяцев после родов.

Запрет десятый Нельзя активно заниматься спортом.

Активные занятия спортом и интенсивные физические нагрузки в течение 2 месяцев после родов не рекомендуются.