257 минут в день за компьютером не навредят здоровью подростков, - ученые

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что 257 минут в день за компьютером могут положительно повлиять на развитие подростков.

Однако по истечении этого времени компьютер начинает негативно влиять на неокрепший мозг детей.

Участниками данного исследования стали 120 тысяч подростков из Великобритании. Они заполнили анкеты, в которых спрашивалось, сколько времени они проводят со своими гаджетами.

Результаты данного опроса показали, что больше всего внимания молодые люди уделяют не компьютеру или телевизору, а смартфонам. Также эксперты определили, сколько времени можно провести перед экраном, чтобы не навредить здоровью.

По словам ученых, играть в компьютерные игры подросткам разрешается до 100 минут в день. Смартфоном можно пользоваться 117 минут, а вот смотреть ТВ до 221 минуты.

Психолог Эндрю Прабилзки заявил, что подросток в Сети может найти полезную информацию, а вместе с рекламой узнать что-то новое. При этом он отметил, что не стоит этим злоупотреблять.

«257 должно хватать на то, чтобы развивать навыки и налаживать социальные связи. Но после того как это время истечет, ПК начинает негативно влиять на мозг подростков из-за чрезмерной нагрузки»,- подчеркнули ученые.

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что 257 минут в день за компьютером могут положительно повлиять на развитие подростков.

Однако по истечении этого времени компьютер начинает негативно влиять на неокрепший мозг детей.

Участниками данного исследования стали 120 тысяч подростков из Великобритании. Они заполнили анкеты, в которых спрашивалось, сколько времени они проводят со своими гаджетами.

Результаты данного опроса показали, что больше всего внимания молодые люди уделяют не компьютеру или телевизору, а смартфонам. Также эксперты определили, сколько времени можно провести перед экраном, чтобы не навредить здоровью.

По словам ученых, играть в компьютерные игры подросткам разрешается до 100 минут в день. Смартфоном можно пользоваться 117 минут, а вот смотреть ТВ до 221 минуты.

Психолог Эндрю Прабилзки заявил, что подросток в Сети может найти полезную информацию, а вместе с рекламой узнать что-то новое. При этом он отметил, что не стоит этим злоупотреблять.

«257 должно хватать на то, чтобы развивать навыки и налаживать социальные связи. Но после того как это время истечет, ПК начинает негативно влиять на мозг подростков из-за чрезмерной нагрузки»,- подчеркнули ученые.