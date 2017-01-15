Верхний банер

257 минут в день за компьютером не навредят здоровью подростков, - ученые

15.01.17 14:37Сколько просмотров этой статьи69Сколько комментариев этой статьи0

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что 257 минут в день за компьютером могут положительно повлиять на развитие подростков.

Однако по истечении этого времени компьютер начинает негативно влиять на неокрепший мозг детей.

Участниками данного исследования стали 120 тысяч подростков из Великобритании. Они заполнили анкеты, в которых спрашивалось, сколько времени они проводят со своими гаджетами.

Результаты данного опроса показали, что больше всего внимания молодые люди уделяют не компьютеру или телевизору, а смартфонам. Также эксперты определили, сколько времени можно провести перед экраном, чтобы не навредить здоровью.

По словам ученых, играть в компьютерные игры подросткам разрешается до 100 минут в день. Смартфоном можно пользоваться 117 минут, а вот смотреть ТВ до 221 минуты.

Психолог Эндрю Прабилзки заявил, что подросток в Сети может найти полезную информацию, а вместе с рекламой узнать что-то новое. При этом он отметил, что не стоит этим злоупотреблять.

«257 должно хватать на то, чтобы развивать навыки и налаживать социальные связи. Но после того как это время истечет, ПК начинает негативно влиять на мозг подростков из-за чрезмерной нагрузки»,- подчеркнули ученые.

Ученые из Оксфордского университета провели исследование, в ходе которого выяснили, что 257 минут в день за компьютером могут положительно повлиять на развитие подростков.

Однако по истечении этого времени компьютер начинает негативно влиять на неокрепший мозг детей.

Участниками данного исследования стали 120 тысяч подростков из Великобритании. Они заполнили анкеты, в которых спрашивалось, сколько времени они проводят со своими гаджетами.

Результаты данного опроса показали, что больше всего внимания молодые люди уделяют не компьютеру или телевизору, а смартфонам. Также эксперты определили, сколько времени можно провести перед экраном, чтобы не навредить здоровью.

По словам ученых, играть в компьютерные игры подросткам разрешается до 100 минут в день. Смартфоном можно пользоваться 117 минут, а вот смотреть ТВ до 221 минуты.

Психолог Эндрю Прабилзки заявил, что подросток в Сети может найти полезную информацию, а вместе с рекламой узнать что-то новое. При этом он отметил, что не стоит этим злоупотреблять.

«257 должно хватать на то, чтобы развивать навыки и налаживать социальные связи. Но после того как это время истечет, ПК начинает негативно влиять на мозг подростков из-за чрезмерной нагрузки»,- подчеркнули ученые.

Похожие новости

09.01.17 17:03Ученые рекомендовали отказаться от ушных палочек

17.12.13 18:24Для детей и подростков группы риска в Николаеве открыли уникальную клинику

21.11.13 15:24В Николаеве готовится к открытию самый большой в Украине центр помощи для детей и подростков группы риска

11.06.12 11:58В «Дельфине» открыли летний сезон

30.08.11 11:01В этом году 1 сентября в Николаевской области около 80-ти ВИЧ -положительных детей пойдут в школы

На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook

Реклама

Воскресенье, 15.01.2017

Закругление верхнее-левое

18:54Украинцы массово выбрасывают елки: как правильно утилизировать зеленых красавиц

18:47"Укрзализныця" запускает новый поезд с вагонами-трансформерами

18:39В ночном ДТП в центре Николаева травмированы трое полицейских

18:28В Украине сократилось производство специй

18:18В центре Николаева распилили летнюю площадку

18:00Военное обострение между Арменией и Азербайджаном: есть жертвы

17:50Евгений Хитров впервые проиграл. Украинец нокаутирован в США: яркие кадры боя (ВИДЕО)

17:3925 лет назад в Украине появился Государственный гимн. Что мы о нем знаем?

17:28В Николаевском зоопарке готовятся к приезду жирафа

17:16Украинская биатлонистка Варвинец показала второе чистое время преследования

17:05Жители планеты сегодня отмечают Всемирный день снега

16:52На Николаевщине обокрали депутата

16:37Тарифы-2017: простые советы экспертов помогут николаевцам сэкономить

16:19Удвоенная "минималка" уничтожит экономику Украины

16:08Сегодня родился французский драматург-комедиограф и актер Жан Мольер

15:50Бунтовщики в бразильской тюрьме обезглавили трех заключенных

15:36В Николаеве на Богоявленском проспекте не разминулись два грузовика

15:2915 января православные христиане чтят память святого Серафима Саровского

15:1810 "нельзя" после родов

14:51Савченко признала списки пленных некорректными

Архив новостей
Закругление нижнее-левое

Фоторепортажи

Самые комментируемые

01.01.17 19:002020

“Киевстар” открыл депозит в ПриватБанке

01.01.17 19:161970

Пилот начертил в небе поздравление с Новым 2017 годом

01.01.17 19:402190

В Белоруссии пенсионный возраст повышается на 3 года

01.01.17 19:492420

В Киеве националисты проводят факельное шествие ко дню рождения Степана Бандеры

Самые читаемые

05.01.17 14:0058090

Ученые выяснили, почему нужно рожать до 30 лет‍

05.01.17 20:3710850

Рождественский подарок - путешествие в страну Оз

08.01.17 11:279410

ООО «Карс Клининг» продолжает освобождать улицы Николаева от снежного плена

08.01.17 12:337070

В НБУ подтвердили введение купюры номиналом 1 000 гривен

Погода в Николаеве

Анонсы и реклама