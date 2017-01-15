Популярные обезболивающие оказались опасными для женщин

Длительный прием обезболивающих средств на основе ибупрофена или ацетаминофена оказался причиной потери слуха у женщин.

Об этом свидетельствует новое исследование американских ученых, передает 24 канал.

В частности, ученые выяснили, что у женщин, которые более шести лет употребляли такие обезболивающие препараты, риск потери слуха возрастал на 10%. При этом женщины, которые употребляли аспирин, аналогичных проблем со слухом не имели.

В исследовании приняли участие 55 000 женщин.

При этом исследователи отметили, что частое употребление любого обезболивающего средства опасно, особенно, если его применение не контролирует врач.