01.01.17 13:402100
Популярные обезболивающие оказались опасными для женщин
|15.01.17 11:50
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Длительный прием обезболивающих средств на основе ибупрофена или ацетаминофена оказался причиной потери слуха у женщин.
Об этом свидетельствует новое исследование американских ученых, передает 24 канал.
В частности, ученые выяснили, что у женщин, которые более шести лет употребляли такие обезболивающие препараты, риск потери слуха возрастал на 10%. При этом женщины, которые употребляли аспирин, аналогичных проблем со слухом не имели.
В исследовании приняли участие 55 000 женщин.
При этом исследователи отметили, что частое употребление любого обезболивающего средства опасно, особенно, если его применение не контролирует врач.