Современную жизнь почти невозможно представить без музыки. А где музыка, там и наушники, позволяющие наслаждаться любимыми мелодиями в любом месте, в любое время, не доставляя беспокойства окружающим. Однако, к сожалению, научно-медицинские исследования говорят об отрицательном воздействии наушников на органы слуха. Поэтому следует разобраться, в чем вред от наушников и как правильно ими пользоваться, чтобы не испортить слух.

Сразу скажем, что вред от наушников происходит вовсе не потому, что вредны сами наушники. Если бы это было так, то были бы вредны и беруши, и рабочие шумозащитные наушники, и плотные шапки, и вообще все, что давит на область ушной раковины. Вред от наушников напрямую связан с их функцией по передаче звука, особенно, очень громкого звука.

Происходит вот что. В обычной жизни, ушная раковина является своего рода отличным резонатором. Звук, попадая изначально в ушную раковину, усиливается и по слуховым проходам достигает внутреннего уха. (Особенно отчетливо видно значение ушных раковин у животных, которые способны поворачивать уши в сторону звука, тем самым добиваясь прямого попадания звуков в ушные раковины.) И, исходя из этой анатомической особенности человеческого слухового аппарата, рассчитываются нормы шума для современного человека. Кстати, обязательно обратите внимание на статью Допустимые нормы шума, или сколько децибел в …?, из которой можно узнать средние величины различных шумов.

При использовании наушников, особенно т.н. вкладышей и затычек, звук минует ушную раковину, попадая непосредственно в слуховой проход. Таким образом, ушная раковина не способна усилить звук, но с этим прекрасно справляется регулятор громкости. И все бы было ничего, если бы громкость прослушиваемой музыки не превышала норму. Но из-за того, что большинство любителей музыки предпочитают включать звук погромче, и слушают музыку таким образом довольно долго, с течением времени такая ситуация непременно начинает сказываться на уровне слуха. Слух падает, очень часто происходит это резко, буквально в считанные дни. Как не потерять слух?

Существуют универсальные рекомендации, которые помогут сохранить слух и, одновременно, не отказываться от любимых наушников. Разберем их по пунктам.

1.Необходимо осознать, что наушники неминуемо ведут к понижению слуха. Чем громче музыка в наушниках и чем дольше их использование, тем ощутимее будет потеря слуха.

Любые виды музыкальных наушников ведут со временем к повреждению слуха, но особенно вредны т.н. вкладыши и затычки, т.к. в этом случае звук минует «мембрану» ушной раковины. За основу вредности звука прослушиваемой через наушники музыки можно взять такие критерии, как невозможность услышать свой собственный голос из-за громкости в наушниках и возможность для окружающих разбирать слова прослушиваемых песен. Любой из этих двух критериев точно указывает на избыточность громкости и, следовательно, на разрушительное действие музыки на слуховой аппарат. Следует снизить громкость. Специалисты-отоларингологи советуют ограничить прослушивание музыки 60 минутами в день (меньше – лучше). Громкость музыки не должна превышать 60 % от максимума.

5.По возможности следует переключиться на прослушивание музыки естественным образом, без использования наушников.

Несмотря на удобство и качество современных наушников, следует помнить о том, что прослушивание громкой музыки через них неминуемо ведет к понижению слуха. А для того, чтобы вернуть себе отличный слух придется пройти серьезное и длительное лечение, уколы, процедуры. Лучше всего, не доводить дело до такой ситуации и беречь то здоровье, которое мы имеем.