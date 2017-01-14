31.12.16 16:091830
У Баштанській ЦРЛ оновлено операційну кімнату
|14.01.17 12:44
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Наприкінці 2016 року виконано поточний ремонт операційної у Центральній районній лікарні м. Баштанка на загальну суму 49 тис. грн.
У медичний заклад було закуплено обладнання вартістю 210 тис. грн для оновлення матеріально-технічної бази:
хірургічний стіл (гідравлічний), операційний світильник, монітор пацієнта, електрокоагулятор, кондиціонер, електровідсмоктувач.
Також було придбано 2 нові сучасні стоматологічні установки вартістю 238 тис. грн.
«Хоч обладнання у нашій лікарні і було, однак воно застаріле та потребує оновлення. Тепер умови для праці лікарів і здоров’я пацієнтів значно поліпшені», - зазначила головний лікар Баштанської ЦРЛ Алла Барселян.
Ремонт приміщення і закупівлю обладнання здійснено за кошти місцевого бюджету.