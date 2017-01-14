У Баштанській ЦРЛ оновлено операційну кімнату Наприкінці 2016 року виконано поточний ремонт операційної у Центральній районній лікарні м. Баштанка на загальну суму 49 тис. грн. У медичний заклад було закуплено обладнання вартістю 210 тис. грн для оновлення матеріально-технічної бази: хірургічний стіл (гідравлічний), операційний світильник, монітор пацієнта, електрокоагулятор, кондиціонер, електровідсмоктувач. Також було придбано 2 нові сучасні стоматологічні установки вартістю 238 тис. грн. «Хоч обладнання у нашій лікарні і було, однак воно застаріле та потребує оновлення. Тепер умови для праці лікарів і здоров’я пацієнтів значно поліпшені», - зазначила головний лікар Баштанської ЦРЛ Алла Барселян. Ремонт приміщення і закупівлю обладнання здійснено за кошти місцевого бюджету. Похожие новости На открытый разговор приглашаем Вас в нашу группу в facebook Реклама