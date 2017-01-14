Подведение итогов работы в лечебно — профилактических учреждениях города за 2016 год

В течение января 2017 года во всех лечебно-профилактических учреждениях города будут проведены, согласно составленного управлением здравоохранения Николаевского городского совета графика, медицинские совещания по итогам работы учреждений в 2016 году

На медицинских совещаниях медики города обсудят результаты своей работы за год, рассмотрят достижения и недостатки, составят планы работы и наметят основные направления повышения качества оказания медицинской помощи населению города. В работе медицинских совещаний примут участие специалисты управления здравоохранения Николаева, также приглашены представители средств массовой информации.

Первые совещания проведены 12 января 2017 года в городской стоматологической поликлинике, в роддоме №1 и городском противотуберкулезном диспансере.

На итоговом медицинском совещании в Николаевской городской стоматологической поликлинике были обсуждены количественные и качественные показатели работы, работа смотровых кабинетов, показатели работы ургентной службы поликлиники, отмечено улучшение показателей деятельности учреждения и уделено внимание вопросу кадрового обеспечения, аттестации врачей.

В Николаевском роддоме №1 во время итогового совещания обсуждались вопросы перинатальных потерь, состояние здоровья новорожденных и указано, что в 2016 году улучшилась материально-техническая база учреждения, закуплено новое медицинское оборудование.

На итоговом медицинском совещании в Николаевском противотуберкулезном диспансере, которое состоялось 12 января 2017 года, отмечено улучшение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года таких показателей работы:

— уменьшение показателя заболеваемости деструктивными формами туберкулеза;

— уменьшение заболеваний деструктивными формами туберкулеза среди впервые выявленных больных;

— уменьшение показателя смертности от туберкулеза;

— вдвое уменьшилась смертность от туберкулеза на дому;

— увеличилось количество флюорографически обследованных граждан;

— улучшилась результативность бактериоскопического обследования;

— увеличился % вакцинации новорожденных.

Но, несмотря на улучшение некоторых показателей работы за отчетный период, основное внимание акцентировано на проблемных вопросах, требующих совместных усилий всех служб города: по снижению заболеваемости детей туберкулезом, соответствующая работа в очагах туберкулеза, постоянная работа всех служб с больными, которые отказываются от лечения, оздоровление детей в санаторно-курортных учреждениях, увеличение количества детей, охваченных туберкулиновыми пробами, увеличение % больных, выявленных при профилактических осмотрах и другие вопросы.

13.01.2017 года продолжено проведение итоговых медицинских совещаний в лечебно-профилактических учреждениях города Николаева.

Итоговое медицинское совещание прошло в коммунальном учреждении Николаевского городского совета «Центр первичной медико-санитарной помощи №2».

Были подведены итоги работы учреждения за 2016 год. Несмотря на все трудности, население района обслуживания почувствовало улучшение в предоставлении медицинской помощи: была открыта новая семейная амбулатория, закуплено новое оборудование, тяжелые больные обеспечены в течение года бесплатным медицинским лечением, улучшилось сотрудничество между первым и вторым уровнями оказания медицинской помощи, улучшились условия работы медицинских работников. Кроме достигнутых успехов, в работе остались вопросы, требующие решения в 2017 году: улучшение онкологических осмотров, диспансерного наблюдения за больными.