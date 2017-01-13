В легендарной Трое обнаружена смертельно опасная древняя инфекция

Научные сотрудники восстановили геном сапрофитного стафилококка, который был обнаружен в захоронении на окраине Трои.

Научные сотрудники Висконсинского университета в Мэдисоне (США) восстановили геном сапрофитного стафилококка, который был обнаружен в захоронении на окраине некогда могучего и легендарного города Троя.

"Телеграф" отмечает, что исследованию предшествовало открытие, сделанное в 2005 году в Турции. Тогда археологи из Тюбингенского университета (Германия) на окраине легендарной Трои нашли кладбище времен поздней Византийской империи. В одном из захоронений находился скелет женщины, умершей около 800 лет назад. Внимание ученых привлекли два кальцинированных бугорка размером с клубнику, расположенных чуть ниже ребер. Эти образцы были отправлены на исследование в США.

«Изначально мы предполагали, что бугорки возникли из-за туберкулеза,однако дальнейший анализ показал, что у женщины не было туберкулеза. А позже в образцах были найдены кальцинированные эритроциты, которые содержали бактериальную ДНК опасной инфекции – хориоамнионита», - вспоминает соавтор исследования Кейтлин Пепперелл из Висконсинского университета.

По словам Пепперелл, в образцах содержалось достаточно ДНК для полного восстановления генома двух видов бактерий: Стафилококк сапрофитный (Staphylococcus saprophyticus) и Гарднерелла вагиналис (Gardnerella vaginalis). Скорее всего, именно они и стали причиной смерти женщины, умершей, как показал анализ, в возрасте 30 лет.

Специалисты уверены, что восстановление генома позволило расширить знания об угрозах, с которыми сталкивались жители Византийской империи, а также об эволюции сапрофитного стафилококка.