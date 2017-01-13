Ученые рассказали, сколько длится женское счастье

Психологи узнали, сколько времени женщина может быть с одним мужчиной без каких-либо психических раздражений.

Ученые выяснили, что оптимальный период для отношений с мужчиной у женщин составляет пять лет.

Затем женщины устают от своего избранника и хотят что-то изменить в своих отношениях.

Через 5 лет отношений женщины становятся раздражительными, даже маленький конфликт может перерасти в большой скандал. Смена партнера может исправить ситуацию, но не всегда.

Психологи советуют не разрывать отношения, а обратиться к специалистам, которые помогут сохранить брак. Также на отношения могут хорошо повлиять длительный перерыв, совместный отпуск или какое-то веселое совместное событие, главное не опускать руки.

Добавим, недавно ученые определили идеальную разницу в возрасте для счастливого брака. Она равна 6 годам. В таком случае супруги смогут достичь большего взаимопонимания и гармонии в отношениях.

При этом разница в возрасте не влияет на зачатие здоровых детей. Помимо этого на счастливый брак влияют финансовая независимость каждого из партнеров и уровень их интеллектуального развития.