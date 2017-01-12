Холодная смерть: Минздрав привел страшную статистику смертности от переохлаждения среди граждан Украины

Непогода в Украине принесла не только снег и морозы, но и ужасающую статистику смертности. По официальным данным, по причине переохлаждений и обморожений в медучреждения обратилось более 800 человек.

Сегодня, 12 января, во время пресс-конференции начальник управления экстренной медпомощи и медицины катастроф Минздрава Украины Татьяна Тимошенко сообщила о страшной статистике смертности из-за резкого похолодания. По ее словам, в медицинские учреждения обратилось 869 человек, а по официальным данным погибло 40 человек.

"Мы имеем 40 смертных случаев. По состоянию на сегодня, это 40 человек, вчера было 29 человек, то есть мы видим положительную динамику роста этого количества", - заявила Тимошенко.

Она отметила, что большинство погибших, а именно 27 человек, на момент смерти находились на улице, 10 - умерли в домах, а 3 - в заведениях здравоохранения. Самое большое количество смертельных случаев зафиксировано в таких областях, как Ровненская, Львовская и Николаевская.

"Причиной этих смертей стало употребление алкоголя и замерзание после этого", - добавила Тимошенко.

Отметим, что сильные морозы коснулись не только Украины, но также Европы. В результате резкого понижения температуры по территории Европы зафиксировано порядка 70 смертельных случаев. Известно, что только на Балканах за эту неделю замерзли 15 человек.