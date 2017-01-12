Татуировки провоцируют развитие онкозаболеваний, - мнение ученых

Медики из Университета Бредфорда (Великобритания) убеждены в том, что любители красочных татуировок рискуют не только занести инфекцию, но и заработать онкологические болезни.

По словам исследователей, им удалось доказать, что опасность заболеть раком скрыта в чернилах, которые используют при нанесении тату.

В частности, биологи исследовали 21 вид самых распространенных типов чернил и установили, что 13 из них содержат канцерогены, которые способны спровоцировать развитие раковых заболевания. В связи с этим ученые заявили о том, что татуировки могут нанести непоправимый вред здоровью кожи и организма.

Специалисты подозревают, что опасные соединения содержатся и в других, менее известных, чернилах. Между тем эксперты и дерматологи считают, что наиболее безопасной может быть та татуировка, которую человек не сделал. Ученые также убедительно рекомендуют отказаться от этой красоты в пользу здоровья. По мнению специалистов, только так можно обезопасить свой организм.

Стоит сказать, что такие предостережения сегодня весьма актуальны, поскольку татуировки имеют колоссальное влияние и прослеживаются как в молодежных культурах, так и среди людей преклонного возраста.