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Мексиканка родила двухголового младенца (ВИДЕО)

12.01.17 10:31Сколько просмотров этой статьи34Сколько комментариев этой статьи0

В городе Сьюдад-Хуарес (Мексика) женщина родила двухголового младенца. Ее родные сняли необычного ребенка на видео и опубликовали в сети.

Об этом сообщают местные СМИ.

Врачи, принимавшие роды, держат в тайне имена родителей, а также не рассказывают причины такого редкого аномального явления.

По словам специалистов, нужно учитывать наследственные особенности родителей, болезни матери во время беременности, провести тест на генетическую совместимость, и только тогда можно будет назвать вероятную причину мутации. Впрочем, вскоре необычный младенец умер - через два дня после появления на свет.

Ранее портал "Знай.ua" сообщал, что женщина родила одного из самых тяжелых младенцев в мире - ребенок весил около семи килограммов. Счастливой матерью стала 19-летняя жительница Индии. Врачи отмечают, что такое явление очень редкое, ведь подобный вес характерен только для детей, достигших шестимесячного возраста. Впрочем, длительных родов младенец мог не выдержать, поэтому врачи провели кесарево сечение. Девочка превзошла рекорд в весе, который установил несколько лет назад младенца в США - его вес составлял 6,5 кг.

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