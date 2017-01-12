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Названа самая пьющая нация

12.01.17 13:00Сколько просмотров этой статьи36Сколько комментариев этой статьи0

Россия на 4-м, США на 49-м месте в рейтинге употребления алкоголя, Украина - в первой десятке

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в течении 5 лет (2010-2015гг )собирала данные об употреблении алкоголя в 196 странах мира.

Рейтинг самой пьющей нации возглавила Молдова. В год здесь потребляется 178 бутылок вина в расчете на человека.

Украинцы находятся на шестой строчке, а США даже не попали в первую двадцатку.

По собранным ВОЗ данным, жители Молдовы выпивают 17,4 литра чистого спирта в год. За ними идут белорусы и жители Литвы (17,1 и 16,2 литра соответственно). Также в первую десятку по потреблению спиртного вошли Россия (14,5), Чехия (14,1), Украина (13,9), Андорра (13,8), Румыния (12,9), Сербия и Австралия (по 12,6).

Практически от них не отстают Словакия, Португалия, Гренада, Венгрия, Латвия, Хорватия и Британия (все около 12 литров). Немногим меньше потребляют в Финляндии, Намибии, Франции, Польше, Южной Африке, Болгарии, Нигерии и Люксембурге (от 11,9 до 11,2 литра в год).

США заняли 49-ую строку 196 ступенчатого рейтинга (всего 9 литров спирта в год на человека).

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Четверг, 12.01.2017

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