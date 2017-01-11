Грипп убил за неделю еще 6 украинцев

Шесть человек скончались от гриппа в Украине в течение минувшей недели, с 2 по 8 января 2017 года, сообщает Министерства здравоохранения

"На 1 неделе зарегистрировано 6 летальных случаев от гриппа: в Черкасской, Донецкой областях по 1 случаю, в Запорожской, Львовской – по 2 случая, из них 1 ребенок", – сказано в сообщении Минздрава со ссылкой на информацию Центра гриппа и острых респираторных вирусных инфекций ГУ "Украинский центр контроля и мониторинга заболеваний".

За первую неделю 2017 года гриппом и ОРВИ заболело 250 тыс. 227 человек, из них 52,6% составляют дети в возрасте до 17 лет. Показатель заболеваемости гриппом и ОРВИ (суммарно) среди населения Украины составляет 587,5 на 100 тыс. населения, что на 32,2% меньше прошлой недели.

В первую неделю 2017 года интенсивные показатели заболеваемости превысили эпидемические пороги в 13 областях Украины. Самый высокий показатель заболеваемости на грипп и ОРВИ зарегистрирован в Волынской – 945,0 на 100 тыс. населения, наименьший – в Луганской областях – 136,9 на 100 тыс. населении.

Ранее сообщалось, что шесть человек скончалось от гриппа в Украине в течение недели с 25 декабря 2016 года по 1 января 2017 года.

Кроме того, в десяти районах Николаевской области бушует эпидемия гриппа.

При этом, медики утверждают,что морозы заставили отступить эпидемию гриппа на Николаевщине.