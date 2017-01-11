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Ученые определили, сколько человеку нужно заниматься спортом для хорошего самочувствия

11.01.17 14:06Сколько просмотров этой статьи47Сколько комментариев этой статьи0

Выполнения рекомендованной ВОЗ недельной нормы физических нагрузок достаточно для профилактики преждевременной смерти

Британские ученые определили минимально допустимую, согласно рекомендациям Всемирной организации здравоохранения, частоту занятий физическими упражнениями. Свое исследование они опубликовали в журнале JAMA Internal Medicine, кратко о нем сообщает EurekAlert!.

Установлено, что выполнения рекомендованной ВОЗ недельной нормы физических нагрузок достаточно для профилактики преждевременной смерти, а также провоцирующих ее наступление сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

К таким выводам ученые пришли после метаанализа исследований, проведенных в 1994-2012 годах. Эти материалы включали в себя сведения о физической активности более 63,5 тысячи респондентов из Англии и Шотландии средним возрастом 59 лет.

Среди этих людей около 14,1 тысячи скончались, в том числе 2,8 тысячи — от сердечно-сосудистых заболеваний, и 2,5 тысячи — от рака. Исследование показало, что риск преждевременного ухода из жизни у тех, кто занимался спортом минимум один раз в неделю, был в среднем на 30% ниже, чем у неактивных людей, пишет Lenta.ru.

В исследовании приняло участие преимущественно белое население Англии и Шотландии, а записи показателей физической активности проводились на основе самооценок респондентов.

Примечательно, что ранее ученые полагали, что рекомендованная ВОЗ недельная нагрузка должна быть распределена равномерно как минимум на три дня в течение этого срока.

Параметр MET характеризует отношение уровня метаболизма человека во время физической активности к уровню его метаболизма в состоянии покоя. Известно, что по сравнению с состоянием покоя умеренно активный человек сжигает в три-шесть раз больше калорий, а высоко активный человек — более чем в шесть раз.

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Среда, 11.01.2017

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