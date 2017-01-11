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Минздрав начал мстить Тодурову: в Институт сердца нагрянет проверка

11.01.17 10:04Сколько просмотров этой статьи57Сколько комментариев этой статьи0

Министерство здравоохранения Украины намерено в течение января 2017 года провести аккредитацию государственного учреждения "Институт сердца Минздрава" (Киев).

"29 декабря 2016 года главная аккредитационная комиссия Минздрава приняла решение в течение января 2017 провести аккредитацию госучреждения "Институт сердца Минздрава", - сообщается на странице ведомства в Facebook.

Минздрав напоминает, что, в соответствии в порядком аккредитации учреждения здравоохранения, первая аккредитация проводится через два года после начала осуществления деятельности. Ведомство уточняет, что "Институт сердца Минздрава" 26 декабря 2013 года получил лицензию на осуществление хоздеятельности по медицинской практике, пишет "Страна".

Пакет документов на аккредитацию от клиники был подан в главную аккредитационyю комиссию Минздрава 21 сентября 2015 года. "В связи с несоответствием поданного пакета документов 23 ноября 2015 года указанное учреждение здравоохранения было проинформировано о выявленных недостатках. Год спустя, 24 ноября 2016 года, "Институт сердца Минздрава" с учетом замечаний повторно подал пакет документов", - сообщает Минздрав.

Ранее сообщалось, что знаменитый кардиолог Борис Тодуров начал обвинять Минздрав в гибели тысяч украинцев.

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