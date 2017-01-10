В десяти районах Николаевской области бушует эпидемия гриппа

На первой неделе 2017 года гриппом и ОРВИ в Николаевской области заболели 8370 человек, в том числе 4789 детей

По сравнению с последней неделей 2016-го заболевших стало меньше на 1911. Темп роста заболеваемости несколько снизился благодаря каникулам в школах, новогодним и рождественским праздникам.

За неделю было госпитализировано 643 человека, в том числе 451 ребенок. Заболеваемость превысила эпидемический порог в Арбузинском, Баштанском, Березанском, Братском, Витовском, Врадиевском, Кривоозерском, Новоодесском, Очаковском и Снигиревском районах.

По данным вирусологической лаборатории «Николаевского областного лабораторного центра МЗ Украины» при исследовании материала от больных методом иммунофлуоресцентной микроскопии в 50 процентах выявлены вирусы гриппа А, в 43 процентах - аденовирусы и в 6 процентах - вирусы парагриппа. Исследованы образцы биологических материалов от больных гриппом методом полимеразной цепной реакции, в 46 процентах определены РНК вирусов гриппа типа А.

По состоянию на 1 января, в 21 области Украины и городе Киеве интенсивные показатели заболеваемости гриппом и ОРВИ превышают эпидемические пороги. Об этом сообщили в управлении охраны здоровья Николаевской облгосадминистрации.